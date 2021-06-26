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Супряга заинтересовал Торино
Игрок может сменить клубную прописку
ФК Динамо
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Торино", который выступает в Серии А.
Летом 2020-го года Супрягой уже интересовались итальянцы - тогда это была "Болонья". Однако "Динамо" не отпустило молодого форварда в Италию, отклонив предложение в 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Супряга провел 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, забил три гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:toronews.net
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