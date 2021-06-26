Супряга заинтересовал Торино

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Торино", который выступает в Серии А.

Летом 2020-го года Супрягой уже интересовались итальянцы - тогда это была "Болонья". Однако "Динамо" не отпустило молодого форварда в Италию, отклонив предложение в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Супряга провел 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, забил три гола и отдал 5 ассистов.