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Мампасси: Марлон хорошо знает систему Де Дзерби и подсказывает, как надо действовать

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец очень полезен в донецком клубе

Мампасси: Марлон хорошо знает систему Де Дзерби и подсказывает, как надо действовать

shakhtar.com

Новина українською

Молодой защитник "Шахтера" Марк Мампасси дал комментарий насчет того, как бразилец Марлон помогает ему понять Роберто Де Дзерби:

"Условия в Австрии на хорошем уровне. Питание, поля, проживание – все хорошо. В коллективе хорошая обстановка.

С адаптацией мне помогает Хочолава. Марлон хорошо знает систему Де Дзерби и подсказывает мне как надо действовать. С ним я подружился еще и потому, что немного говорю на французском и мы друг друга понимаем.

Индивидуальные цели на сборы? Эта система для меня новая, а я всегда хочу учиться новому. И доказать все тренеру. Новым для меня является построение атак, расположение защитников, ведение игры.

Уровень усталости от сборов оценю в 5-6 из десяти. Пока еще нагрузки умеренные", – сказал Мампасси.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Марлон Марк Мампасси
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.06.2021 в 19:21
А шо за Мампасі, шо ще когось купили?
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Serega1111 (Киев)
26.06.2021 в 19:53
Это украинец
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Artemanat (Кривой Рог)
26.06.2021 в 18:44
Вот будет интересно если эти парнишки присадять на лавку Матвиенко и Кривцова
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