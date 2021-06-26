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Йовичевич: Русин хорошо сыграл, сделал 3-4 прохода

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник днепрян подвел итоги поражения в контрольном матче от "Ворсклы"

Йовичевич: Русин хорошо сыграл, сделал 3-4 прохода

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Йовичевич поделился мыслями после поражения от полтавской "Ворсклы".

- Если учитывать результат, можно сказать, что мы не вышли из автобуса. Конечно, матчу предшествовала определенная работа с нагрузками. Первая игра дает нам возможность сделать выводы и продолжить работу, которую мы запланировали до первого тура. Товарищеские игры тоже очень важны, но не надо сейчас очень портить настроение перед следующей трудом, потому что сегодня проиграли хорошем сопернику.

- Тем более, сопернику, который готовится в еврокубки, которые стартуют раньше чемпионата...

- Да, они и выглядели свежее. Мы знаем их стиль, плюс у нас играло много молодых футболистов по сравнению с последним матчем против них. Знаем, как играть с ними, надо только довести до максимума физическое состояние, ментальность и доукомплектоваться. Это только первая игра, и еще много матчей впереди.

- Если бы забил Русин. Можно было бы вернуться в игру?

- Конечно, каждый мяч добавляет свежести, настроя, мотивации и может сломать игру. Он хорошо сыграл в том эпизоде, но и вратарь выручил. Можно вспомнить 3-4 прохода в штрафную в первом тайме, но не дошло до последнего удара.

- Что случилось с Логиновым?

- Я видел со скамейки кровь. Посмотрим, что с ним и что можно сделать, чтобы он уже с понедельника был в тренировочном процессе.

- За месяц с "Ворсклой" играть уже официальный матч. Будет совсем другая игра?

- Конечно. Впереди еще много времени, нагрузок, тренировок. Понятно, что они сконцентрированы на еврокубках и подошли к этому матчу очень серьезно. Они в сегодняшнем матче показали больше и справедливо победили.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (2)
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Славик 81 (Gdańsk)
27.06.2021 в 00:03
Так він грав? Чи він проходи на лавці робив ???
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-1
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Я так думаю... (КиЇв)
27.06.2021 в 00:17
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-1


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