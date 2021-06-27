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Тренер по физподготовке Шахтера: Для нас большая честь работать в легендарном клубе

Премьер-лига
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Киев для него - замечательный город

Тренер по физподготовке Шахтера: Для нас большая честь работать в легендарном клубе

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Один из ассистентов Роберто де Дзерби, тренер по физподготовке "Шахтера" Маркаттильйо Маркаттильи поделился первыми эмоциями от пребывания в клубе:

" – Как отреагировали на переезд в Украину и работу с “Шахтером”?

– Мы знали о донецком “Шахтере” ранее, что это легендарный клуб, который играет в Европе, потому для нас большая честь работать здесь. Особенные эмоции были от переезда в Киев. Даже за пару дней, проведенных в Киеве, уже увидели, что это прекрасный город.

– Что можете сказать об уровне игроков “Шахтера”, в каком физическом состоянии они находятся сейчас?

– 14 июня мы приступили к работе с футболистами, но сначала она проходила с легкой интенсивностью. Знаем, что все ребята – профессионалы, будут выкладываться на сто процентов. Для нас это важно, ведь всегда, когда нагрузка возрастает, мы уверены, что футболист покажет свой потенциал максимально. Сейчас мы провели несколько тестов и знаем уровень каждого, можем планировать работу. Это нормальный процесс, ведь игроки отдыхали. Приложим все усилия для правильной подготовки к сезону и для того, чтобы все были готовы уже к первому матчу наилучшим образом.

– У вас индивидуальный подход к каждому футболисту. Это зависит от позиции на поле или на первые роли выходит физическое состояние?

– Возможно, вы заметили, мы много работаем с мячом. Это важно, но также у нас есть цель – увеличивать нагрузки для улучшения физического состояния игроков. У каждого из них есть своя позиция, и, отталкиваясь от этого, мы можем планировать работу. Знаем всех футболистов, их параметры, потому и можем организовать индивидуальные занятия, чтобы каждый повышал свой уровень.

– Ваши ближайшие тренерские цели?

– Важно быть готовыми физически 20–24 июля, к первым матчам сезона. Хотелось бы начать год с позитива, а для этого нужно, чтобы команда была подготовленной”, - сказал Маркаттильйо Маркаттильи.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтер

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