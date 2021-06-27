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Заря проиграла на сборах восьмой команде Сербии

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Скрипника забили однажды

Заря проиграла на сборах восьмой команде Сербии

Скриншот із трансляції Зорі

Новина українською

Луганская "Заря" провела свой первый матч на турецком сборе. Соперником стала восьмая команда чемпионата Сербии по итогам прошлого сезона - "Пролетер".

Кроме удара в стойку от сербов в начале матча, уже к 22 минуте они вели в счете 2:0. В середине второго тайма Шахаб тоже попал в каркас ворот, а на 80-й минуте после многочисленных атак луганчане все-таки смогли размочить ворота соперника: Янаков забил дебютный гол за "Зарю".

Это первый из двух матчей подопечных Скрипника сегодня на сборах. Второй спарринг начнется в 17:30. Соперником станет болгарский "Ботев".

"Заря" (Луганск, Украина) - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия) 1:2 (0:2)

Голы: Янаков 80 - Калуджерович 14, Даноски 22

“Заря”: 1. Дмитрий Мацапура (23. Александр Сапутин, 61), 18. Даниил Алефиренко, 21. Ахмед Алибеков (7. Денис Янаков, 58), 90. Аллахъяр Сайядманеш, 25. Максим Имереков, 10. Дмитрий Хомченовский (к), 98. Денис Нагнойный, 23. Егор Назарина, 5. Агрон Руфати, 9. Шахаб Захедитабар, 17. Владислав Емец (14. Максим Хлань, 64).

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В статье: Заря (Луганск) Пролетер (Нови-Сад)
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
27.06.2021 в 16:48
Если Заря не купит нормальных игроков,они не будут 3-е.Слишком слабый состав остался.
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Viktor Ivanjvich
27.06.2021 в 16:19
ОЁЙЁЙЁЙЁйёйёйё какая трагедия ВСЁ заре или все же это просто подготовка к сезону-наигровка проверка игроков и тд
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