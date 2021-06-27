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Заря проиграла на сборах восьмой команде Сербии
Подопечные Скрипника забили однажды
Скриншот із трансляції Зорі
Луганская "Заря" провела свой первый матч на турецком сборе. Соперником стала восьмая команда чемпионата Сербии по итогам прошлого сезона - "Пролетер".
Кроме удара в стойку от сербов в начале матча, уже к 22 минуте они вели в счете 2:0. В середине второго тайма Шахаб тоже попал в каркас ворот, а на 80-й минуте после многочисленных атак луганчане все-таки смогли размочить ворота соперника: Янаков забил дебютный гол за "Зарю".
Это первый из двух матчей подопечных Скрипника сегодня на сборах. Второй спарринг начнется в 17:30. Соперником станет болгарский "Ботев".
"Заря" (Луганск, Украина) - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия) 1:2 (0:2)
Голы: Янаков 80 - Калуджерович 14, Даноски 22
“Заря”: 1. Дмитрий Мацапура (23. Александр Сапутин, 61), 18. Даниил Алефиренко, 21. Ахмед Алибеков (7. Денис Янаков, 58), 90. Аллахъяр Сайядманеш, 25. Максим Имереков, 10. Дмитрий Хомченовский (к), 98. Денис Нагнойный, 23. Егор Назарина, 5. Агрон Руфати, 9. Шахаб Захедитабар, 17. Владислав Емец (14. Максим Хлань, 64).
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