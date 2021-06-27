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Заря расписала ничью с болгарским ФК Ботев
Второй контрольный поединок за день
ФК "Заря"
Подопечные Виктора Скрипника провели второй спарринг за день. На этот раз луганчане расписали ничью с болгарским ФК "Ботев". Номинальные гости первыми открыли счет - на 14-й минуте встречи. В составе "Зари" забитым мячем отметился Александр Гладкий.
Контрольный матч
"Заря" - "Ботев" 1:1
Голы: Гладкий 49 - Маркиньос 14
"Заря": 73. Никита Шевченко (к) (1. Антон Жилкин, 63), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 16. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 28. Артём Громов, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 48. Максим Казаков, 8. Владислав Кочергин, 15. Виталий Вернидуб.
"Ботев": Аргилашки, Филипов, Работов, Генев, Мертенс, Рабей, Цикарски, Минков, Току, Маркиньос, Илиев.
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