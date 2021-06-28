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Металлист 1925 может подписать экс-игрока Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Минувший сезон футболист провел в чемпионате Армении

Металлист 1925 может подписать экс-игрока Александрии

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник атакующего плана Максим Задерака в ближайшее время может быть представлен в качестве новичка "Металлиста 1925".

26-летний футболист весеннюю часть прошлого сезона провел в чемпионате Армении, где выступал за "Арарат". До этого он играл в Украине за каменскую "Сталь" и "Александрию". Всего в Премьер-лиге на его счету 107 матчей и 2 гола.

Напомним, что "Металлист 1925" в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова в субботу приступила к тренировкам. На просмотре в коллективе находится несколько исполнителей, включая двух легионеров.

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В статье: Максим Задерака Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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леонид Угринович
28.06.2021 в 10:29
Когда то, кажется в 50-е годы, в Харькове уже было две команды Локомотив в классе А и Торпедо ХТЗ в классе Б и в конце сезона на стадионе ХТЗ была товарищеская игра этих команд. Так что время возвращается. И это радует.
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Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 09:28
Поменяйте название уже команды.Метталист Ярославского.Назвитесь Харьков и играйте.И пора уже заниматся поискому игроков.В УПЛ будет тяжело с таким составом.
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ukatan (Харьковская обл.)
28.06.2021 в 10:51
А вы что, не понимаете для чего они туда идут? Попродавать матчи, поиграть на "контору", и через год благополучно "вылететь".
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