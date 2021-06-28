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Металлист 1925 может подписать экс-игрока Александрии
Минувший сезон футболист провел в чемпионате Армении
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Полузащитник атакующего плана Максим Задерака в ближайшее время может быть представлен в качестве новичка "Металлиста 1925".
26-летний футболист весеннюю часть прошлого сезона провел в чемпионате Армении, где выступал за "Арарат". До этого он играл в Украине за каменскую "Сталь" и "Александрию". Всего в Премьер-лиге на его счету 107 матчей и 2 гола.
Напомним, что "Металлист 1925" в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова в субботу приступила к тренировкам. На просмотре в коллективе находится несколько исполнителей, включая двух легионеров.
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