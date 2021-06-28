Металлист 1925 может подписать экс-игрока Александрии

Полузащитник атакующего плана Максим Задерака в ближайшее время может быть представлен в качестве новичка "Металлиста 1925".

26-летний футболист весеннюю часть прошлого сезона провел в чемпионате Армении, где выступал за "Арарат". До этого он играл в Украине за каменскую "Сталь" и "Александрию". Всего в Премьер-лиге на его счету 107 матчей и 2 гола.

Напомним, что "Металлист 1925" в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова в субботу приступила к тренировкам. На просмотре в коллективе находится несколько исполнителей, включая двух легионеров.