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Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке
Мирча Луческу определился со списком игроков
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" отправилось на первый летний тренировочный сбор в Швейцарию, в рамках которого команда будет готовиться к следующему сезону УПЛ и еврокубков.
Наставник "бело-синих" Мирча Луческу определился со списком игроков.
Вратари: Бойко, Моргун, Игнатенко, Кучерук.
Защитники: Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко, Сирота.
Полузащитники: Вербич, Де Пена, Леднев, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Антюх, Волошин, Бражко, Коробенко.
Нападающие: Родригес, Супряга, Ванат, Волошин, Кулач.
✈️???????? Вирушаємо до Швейцарії на перший тренувальний збір у наступному складі pic.twitter.com/aWjad8yr1d— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 28, 2021
Отметим, что на тренировочный сбор также отправился и хавбек "Колоса" Денис Антюх. В минувшем сезоне УПЛ футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Также, в списке игроков есть и форвард Владислав Кулач, который ранее сообщил, что не будет продлевать контракт с "Ворсклой". В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл 22 матча, забил 17 голов и сделал результативную передачу.
Напомним, что 28 июня "Динамо" отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. Второй тренировочный сбор также пройдет в Швейцарии, начнется 10 июля и продлится до 20 июля.
Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к "Динамо".
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