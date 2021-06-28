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Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке

Премьер-лига
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(2 голосов)

Мирча Луческу определился со списком игроков

Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" отправилось на первый летний тренировочный сбор в Швейцарию, в рамках которого команда будет готовиться к следующему сезону УПЛ и еврокубков.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу определился со списком игроков.

Вратари: Бойко, Моргун, Игнатенко, Кучерук.

Защитники: Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко, Сирота.

Полузащитники: Вербич, Де Пена, Леднев, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Антюх, Волошин, Бражко, Коробенко.

Нападающие: Родригес, Супряга, Ванат, Волошин, Кулач.

Отметим, что на тренировочный сбор также отправился и хавбек "Колоса" Денис Антюх. В минувшем сезоне УПЛ футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Также, в списке игроков есть и форвард Владислав Кулач, который ранее сообщил, что не будет продлевать контракт с "Ворсклой". В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл 22 матча, забил 17 голов и сделал результативную передачу.

Напомним, что 28 июня "Динамо" отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. Второй тренировочный сбор также пройдет в Швейцарии, начнется 10 июля и продлится до 20 июля.

Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Денис Антюх
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (14)
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andyua (Kyiv)
28.06.2021 в 10:57
Зато, Бєсєдін, блeaть, на Євро...
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 10:51
Топовое усиление!
Ответить
+1
-3
Рівнянин (Рівне)
28.06.2021 в 10:26
Збірники не приєднаються,фінал Євро аж 11 липня....
Ответить
+10
-1
avatar
Американец 2000
28.06.2021 в 10:38
)))))))))))))))))))))))))
Ответить
+1
-3
alexfc (Киев)
28.06.2021 в 10:19
Усиление свободными агентами. Видимо все же плохо с деньгами у Суркиса .если даже бонусы с ЛЧ не помогли
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+3
-5
Рівнянин (Рівне)
28.06.2021 в 10:31
А смисл купувати посередніх гравців,таких як Підриньйо,чи Марлон,коли в команді молоді Волошини і Ванат-нічим не гірші? Вже як купувати,то Морату,чи Лоутаро Мартінеса!
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+5
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.06.2021 в 10:52
))))))))))))))))))
0
-3
bambur (Николаев)
28.06.2021 в 10:05
Мега усиления под еврокубки))) Суркис в своем репертуаре....БАЛАБОЛ
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+5
-2
Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 09:56
Зачем Кьюлача брать.Он средний игрок.
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+6
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 09:54
З такими Бєсєдіними в Динамо, в Кулача не погані шанси заграти.
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+6
-2
avatar
metall1925 (Merefa)
28.06.2021 в 09:46
Динамо такое чмо не нужно, это так прикол
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+1
-7
avatar
Американец 2000
28.06.2021 в 10:40
Динамо таких и собирает
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+2
-4
avatar
metall1925 (Merefa)
28.06.2021 в 09:43
он и есть такой, чухан
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+3
-4
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metall1925 (Merefa)
28.06.2021 в 09:42
Кулач хуже питара
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+3
-4


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