Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке

"Динамо" отправилось на первый летний тренировочный сбор в Швейцарию, в рамках которого команда будет готовиться к следующему сезону УПЛ и еврокубков.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу определился со списком игроков.

Вратари: Бойко, Моргун, Игнатенко, Кучерук.

Защитники: Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко, Сирота.

Полузащитники: Вербич, Де Пена, Леднев, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Антюх, Волошин, Бражко, Коробенко.

Нападающие: Родригес, Супряга, Ванат, Волошин, Кулач.

✈️???????? Вирушаємо до Швейцарії на перший тренувальний збір у наступному складі pic.twitter.com/aWjad8yr1d — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 28, 2021

Отметим, что на тренировочный сбор также отправился и хавбек "Колоса" Денис Антюх. В минувшем сезоне УПЛ футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Также, в списке игроков есть и форвард Владислав Кулач, который ранее сообщил, что не будет продлевать контракт с "Ворсклой". В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл 22 матча, забил 17 голов и сделал результативную передачу.

Напомним, что 28 июня "Динамо" отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. Второй тренировочный сбор также пройдет в Швейцарии, начнется 10 июля и продлится до 20 июля.

Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к "Динамо".