Рух продлил контракт с капитаном команды

Полузащитник и капитан "Руха" Ярослав Мартынюк продлил контракт с клубом.

Новое контрактное соглашение 32-летнего хавбека рассчитано еще на один сезон.

Мартынюк присоединился к "Руху" в июле 2019 года. За это время в составе "желто-черных" Ярослав провел 44 матча, из них - десять раз выводил команду на поле в статусе капитана.

Напомним, что ранее "Рух" подписал голкипера Юрия Панькива и вингера Ореста Кузыка.