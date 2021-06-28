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Рух продлил контракт с капитаном команды
Новое соглашение с футболистом рассчитано на один год
Фото: ФК Рух
Полузащитник и капитан "Руха" Ярослав Мартынюк продлил контракт с клубом.
Новое контрактное соглашение 32-летнего хавбека рассчитано еще на один сезон.
Мартынюк присоединился к "Руху" в июле 2019 года. За это время в составе "желто-черных" Ярослав провел 44 матча, из них - десять раз выводил команду на поле в статусе капитана.
Напомним, что ранее "Рух" подписал голкипера Юрия Панькива и вингера Ореста Кузыка.
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Источник:ФК Рух
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