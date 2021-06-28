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Луческу: Де Дзерби? Рад, что в Шахтер приехал итальянский тренер

Премьер-лига
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По его словам, он привнесет новые идеи в донецкий клуб

Луческу: Де Дзерби? Рад, что в Шахтер приехал итальянский тренер

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью изданию Tuttosport высказал свое мнение по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост наставника "Шахтера"

"Я рад, что приехал итальянский тренер. Он обязательно привнесет новые идеи" - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Динамомания

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