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Луческу: Де Дзерби? Рад, что в Шахтер приехал итальянский тренер
По его словам, он привнесет новые идеи в донецкий клуб
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью изданию Tuttosport высказал свое мнение по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост наставника "Шахтера"
"Я рад, что приехал итальянский тренер. Он обязательно привнесет новые идеи" - сказал Луческу.
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Источник:Динамомания
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