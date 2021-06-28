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"Езжай скорее". Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А

Премьер-лига
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(5 голосов)

Украинцем интересуется "Торино"

"Езжай скорее". Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А

фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью изданию Tuttosport поделился мнением о форварде команды Владиславе Супряге.

"Супряга – талант. Он быстрый, может играть обеими ногами. Ему еще нужно улучшить свою игру в воздухе, но парню всего 21 год.

После того опыта, который он получил после победы со сборной Украины на чемпионате мира U-20, а также после выступлений за наше "Динамо", Супряге потребуется новый опыт в сильном европейском чемпионате, чтобы совершить качественный прыжок.

Шевченко не взял его на Ево-2020, и конечно, Влад был разочарован. Но ему еще нужно расти.

Я всегда поощряю молодых футболистов проверить себя на более высоком уровне. Если бы Супряга сказал мне, что у него есть возможность уехать в топ-чемпионат, особенно в Серию А, я бы ответил: "Езжай скорее!".

В Италии говорят, что "Динамо" просит за Супрягу 9 млн евро? Я не хочу говорить о таких вещах, ведь являюсь его тренером. Супряга – мой игрок, и я счастлив тренировать его. Если же что-то произойдет, я об этом расскажу", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (7)
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Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 17:01
Какая Италия?Если он в ДКдансе на лавочке!В Италии хорошие защитные команды,там не Олимпипик и Ингулец.Там Владик будет как Витя Коваленго.Переходи в Днепр-1 или Металл и играй.Два-три года на хорошем уровне и можно в Италию в середняк лиги.Куда спешить???
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 16:31
Такий талановитий, що "езжай скорее".
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+1
-1
pofiq 50 (Олександрія)
28.06.2021 в 16:20
Так,їдь негайно скамєйку протирати як Коваленко..
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
28.06.2021 в 16:05
"...швидкий, може грати обома ногами." - Це все класно, але головний крітерій оцінки форварда - забиті голи. Тож якщо форвард не забиває, то або йому треба більше працювати над реалізацією, або міняти амплуа. Головна проблема Супряги - в голові. Але схоже, що навіть Луческу не може пробитися до його свідомості і пояснити необхідність критичного ставлення до себе. Він розчарований, що його не взяли на Євро? А за які досягнення?
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+1
0
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Romerik (YNWA)
28.06.2021 в 16:20
Головна проблема Супряги - Динамо.. То просто не його клуб. Тут треба грати більшість матчів в статиці проти автобусів, а йому потрібен простір...
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+1
-3
Дрюон (Одесса)
28.06.2021 в 16:28
Ну якщо він нападник, який може грати тільки маючи простір, а щільний захист суперника продавити не взмозі, то грош йому ціна, а не 9 млн.евро.
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 16:37
Може йому ще м'ячик на тарілочці підносити? Забули як колись ноги ламали і без замін грали?
+2
0


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