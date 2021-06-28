"Езжай скорее". Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью изданию Tuttosport поделился мнением о форварде команды Владиславе Супряге.

"Супряга – талант. Он быстрый, может играть обеими ногами. Ему еще нужно улучшить свою игру в воздухе, но парню всего 21 год.

После того опыта, который он получил после победы со сборной Украины на чемпионате мира U-20, а также после выступлений за наше "Динамо", Супряге потребуется новый опыт в сильном европейском чемпионате, чтобы совершить качественный прыжок.

Шевченко не взял его на Ево-2020, и конечно, Влад был разочарован. Но ему еще нужно расти.

Я всегда поощряю молодых футболистов проверить себя на более высоком уровне. Если бы Супряга сказал мне, что у него есть возможность уехать в топ-чемпионат, особенно в Серию А, я бы ответил: "Езжай скорее!".

В Италии говорят, что "Динамо" просит за Супрягу 9 млн евро? Я не хочу говорить о таких вещах, ведь являюсь его тренером. Супряга – мой игрок, и я счастлив тренировать его. Если же что-то произойдет, я об этом расскажу", - сказал Луческу.