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Капитан Руха: Не хотел бы говорить сейчас о еврокубках - считаю, что это лишнее
Ярослав Мартынюк продлил контракт с львовским клубом
fcrukh.com
Полузащитник и капитан "Руха" Ярослав Мартынюк прокомментировал
"С футбольным клубом "Рух" сложных переговоров у меня еще никогда не было. Руководство "желто-черных" предложило мне продлить контракт, а я сразу согласился. Прежде всего, хочу играть на максимуме своих возможностей и отдавать все силы за эту команду. На меня, как на капитана, должны равняться молодые футболисты. Прекрасно понимаю, что на мне большая ответственность. С одной стороны это никак не давит, но с другой - понимаю, что на меня смотрят партнеры по команде.
Сейчас мы еще не встречались с президентом, чтобы обсудить конкретные цели на новый сезон. Все же перед собой мы ставим цель занять место не ниже, чем в предыдущем сезоне. Не хотел бы говорить сейчас о еврокубках, ведь считаю, что это лишнее. Маленькими шагами мы будем двигаться дальше.
С главным тренером Иваном Федьком я общаюсь практически каждый день. Обсуждаем даже мелкие вопросы: питание, тренировочные поля и тому подобное. Есть контакт уже даже с агрономом клуба. Если вдруг с полем будет что-то не так, то напрямую позвоним нашем агроному (смеется).
Сейчас подготовка к новому сезону идет по плану. Отработали две недели. Нагрузки еще не были пиковыми, как говорится, но достаточно хорошие. Все ребята их выдержали. Сейчас отдыхаем несколько дней и с новыми силами приступаем ко второму этапу сборов", - сказал Мартынюк.
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