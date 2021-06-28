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Капитан Руха: Не хотел бы говорить сейчас о еврокубках - считаю, что это лишнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Ярослав Мартынюк продлил контракт с львовским клубом

Капитан Руха: Не хотел бы говорить сейчас о еврокубках - считаю, что это лишнее

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник и капитан "Руха" Ярослав Мартынюк прокомментировал подписание нового контракта (на один сезон) с львовским клубом.

"С футбольным клубом "Рух" сложных переговоров у меня еще никогда не было. Руководство "желто-черных" предложило мне продлить контракт, а я сразу согласился. Прежде всего, хочу играть на максимуме своих возможностей и отдавать все силы за эту команду. На меня, как на капитана, должны равняться молодые футболисты. Прекрасно понимаю, что на мне большая ответственность. С одной стороны это никак не давит, но с другой - понимаю, что на меня смотрят партнеры по команде.

Сейчас мы еще не встречались с президентом, чтобы обсудить конкретные цели на новый сезон. Все же перед собой мы ставим цель занять место не ниже, чем в предыдущем сезоне. Не хотел бы говорить сейчас о еврокубках, ведь считаю, что это лишнее. Маленькими шагами мы будем двигаться дальше.

С главным тренером Иваном Федьком я общаюсь практически каждый день. Обсуждаем даже мелкие вопросы: питание, тренировочные поля и тому подобное. Есть контакт уже даже с агрономом клуба. Если вдруг с полем будет что-то не так, то напрямую позвоним нашем агроному (смеется).

Сейчас подготовка к новому сезону идет по плану. Отработали две недели. Нагрузки еще не были пиковыми, как говорится, но достаточно хорошие. Все ребята их выдержали. Сейчас отдыхаем несколько дней и с новыми силами приступаем ко второму этапу сборов", - сказал Мартынюк.

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В статье: Ярослав Мартынюк Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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