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Динамо прибыло на сбор в Швейцарию - ФОТО
Киевляне начинают зарубежный этап подготовки к новому сезону
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня для
В 10:25 чартерный самолет с динамовской делегацией на борту поднялся в небо и немного меньше чем через 3 часа приземлился в международном аэропорту Женевы.
Выдача багажа, прохождение паспортного контроля и дорога на автобусе в город Дивон-ле-Бен, пролегающей вдоль швейцарско-французской границы, заняла еще почти час.
В этом году наша команда выбрала резиденцией отель Domaine De Divonne, расположенный в горах Юра, напротив горного массива Монблан. От него 10 минут езды до тренировочного поля Complexe Sportif Divonne.
Это поле команда Мирчи Луческу испытывает уже сегодня вечером, когда состоится первая тренировка "бело-синих" на сборе.
Напомним, что свой первый контрольный матч на сборе "Динамо" проведет уже 1 июля против швейцарского "Базеля".
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