Палкин о новичках Шахтера: С началом официальных матчей мы уже не будем называть их новичками

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о тренировках команды на сборе в Австрии, новых игроках, молодежи и выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро

– Сергей Анатольевич, как оцените условия, в которых тренируется команда?

– Хороший отель, более-менее хорошая погода для проведения тренировочных сборов, не жарко, что очень важно. И поля находятся очень близко от гостиницы, что тоже один из серьезных показателей. Качество поля неплохое, по десятибалльной шкале, я считаю, на девятку.

– К команде присоединились три новых футболиста: Марлон, Траоре и Педриньо. Что можете сказать об их работе и адаптации?

– Я думаю, что с началом официальных матчей мы уже не будем называть их новичками. Разве что с точки зрения срока, который они у нас находятся. А что касается понимания игры, того, как они вливаются в коллектив, как адаптируются, я думаю, ребята будут на 99,9 процента готовы. Они понимают игру, которую проповедует Роберто Де Дзерби, и полностью выкладываются в тренировочном процессе. Поэтому, думаю, с первыми официальными матчами мы уберем слово "новичок" из их представления.

– На сборе много молодых игроков. Можете ли выделить кого-то?

– Можно выделять, но вопрос в том, чтобы они почувствовали первую команду, главного тренера. Сегодня сложно сказать, кто останется и кто уйдет, но независимо от этого игроки будут понимать, в какой футбол мы хотим играть, что проповедует Де Дзерби. Для ребят это очень серьезный, большой опыт. Главным бонусом будет то, кого оставит наставник. Еще рановато говорить. Молодые футболисты Де Дзерби нравятся. Мне кажется, еще неделя, и мы уже будем понимать, кто останется с нами.

– Семь футболистов "Шахтера" находятся в сборной Украины. Какими были ваши эмоции, когда вы узнали, что команда прошла в 1/8 финала Евро?

– С радостью, конечно. Хочется отметить фартовость нашей сборной. Дай Бог, чтобы и дальше такой фарт нам, скажем так, светил. Можно только порадоваться и поддержать команду в следующей игре.