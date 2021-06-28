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Палкин: С Де Дзерби будем играть в футбол с еще более серьезным акцентом на атаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый главный тренер активно включился в работу

Палкин: С Де Дзерби будем играть в футбол с еще более серьезным акцентом на атаке

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о тренировках команды на сборе в Австрии под руководством Роберто Де Дзерби.

– Вы ежедневно присутствуете на тренировках. Что нового внес Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб?

– Самое главное, что он вносит и будет вносить, – владение мячом, контроль всей игры. Это главные вещи, которыми сегодня команда занимается как с точки зрения теоретических занятий, так и на поле. Все сводится к этим двум факторам, они – философия игры Де Дзерби. Эти факторы помогут нам играть в тот футбол, который мы, собственно, и раньше проповедовали – атакующий. Но еще с более серьезным акцентом на атаке. Можно сказать: куда еще серьезнее? Но я вас уверяю, что нам еще есть куда двигаться и расти.

– Общались ли вы в Австрии с главным тренером? Чем он доволен или недоволен?

– Да, мы общаемся с Де Дзерби фактически каждый день. Он доволен сборами, их качеством, доволен всеми ребятами, профессионализмом и тем, как они выкладываются. На данный момент все идет так, как планировали. Мы получили тот набор футболистов, что хотели, с точки зрения новичков. Ребята, которые сегодня на сборе, выкладываются на все сто процентов, и им интересно. Я говорил с некоторыми: каждая тренировка для них – что-то новое. Игроки с большим желанием выходят и работают, им интересно, а это главное. Мне кажется, это движущий фактор развития футболиста.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.06.2021 в 17:50
вы верной дорогой идете, товарищ!!!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 17:33
Завязывайте с лозунгами, совка уже 30 лет как нет.
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.06.2021 в 17:50
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 17:27
Для акцента на атаку треба повернути Коваленка.
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+2
0
Некр!т (Дзвонимісто)
28.06.2021 в 18:07
і стоячи на колінах, умоляти вернутись плаксивого Тайсона
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0
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