Палкин: С Де Дзерби будем играть в футбол с еще более серьезным акцентом на атаке

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о тренировках команды на сборе в Австрии под руководством Роберто Де Дзерби.

– Вы ежедневно присутствуете на тренировках. Что нового внес Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб?

– Самое главное, что он вносит и будет вносить, – владение мячом, контроль всей игры. Это главные вещи, которыми сегодня команда занимается как с точки зрения теоретических занятий, так и на поле. Все сводится к этим двум факторам, они – философия игры Де Дзерби. Эти факторы помогут нам играть в тот футбол, который мы, собственно, и раньше проповедовали – атакующий. Но еще с более серьезным акцентом на атаке. Можно сказать: куда еще серьезнее? Но я вас уверяю, что нам еще есть куда двигаться и расти.

– Общались ли вы в Австрии с главным тренером? Чем он доволен или недоволен?

– Да, мы общаемся с Де Дзерби фактически каждый день. Он доволен сборами, их качеством, доволен всеми ребятами, профессионализмом и тем, как они выкладываются. На данный момент все идет так, как планировали. Мы получили тот набор футболистов, что хотели, с точки зрения новичков. Ребята, которые сегодня на сборе, выкладываются на все сто процентов, и им интересно. Я говорил с некоторыми: каждая тренировка для них – что-то новое. Игроки с большим желанием выходят и работают, им интересно, а это главное. Мне кажется, это движущий фактор развития футболиста.