Премьер-лига
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Shakhtar TV покажет все спарринги горняков из Австрии
Команда в Австрии проведет 4 поединка
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За каждым из матчей "Шахтера" можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала
Напомним расписание матчей "горняков" на сборе:
- 30 июня, 18:00 - "Санкт-Йоханн" (Австрия)
- 4 июля, 18:00 - "Ракув" (Польша),
- 5 июля, 18:00 - "Тюркгюджю" (Германия)
- 9 июля, 19:00 - "Шальке" (Германия)
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Источник:ФК Шахтер
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Pokeruga (Кропивницкий)
28.06.2021 в 18:45
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