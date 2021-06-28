Shakhtar TV покажет все спарринги горняков из Австрии

" Шахтер " начал подготовку к сезону. 22 июня "горняки" под руководством Роберто Де Дзерби отправились на зарубежный тренировочный сбор в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.

За каждым из матчей "Шахтера" можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала Shakhtar TV .

Напомним расписание матчей "горняков" на сборе: