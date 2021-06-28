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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Shakhtar TV покажет все спарринги горняков из Австрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда в Австрии проведет 4 поединка

Shakhtar TV покажет все спарринги горняков из Австрии

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к сезону. 22 июня "горняки" под руководством Роберто Де Дзерби отправились на зарубежный тренировочный сбор в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.

За каждым из матчей "Шахтера" можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала Shakhtar TV.

Напомним расписание матчей "горняков" на сборе:

  • 30 июня, 18:00 - "Санкт-Йоханн" (Австрия)
  • 4 июля, 18:00 - "Ракув" (Польша),
  • 5 июля, 18:00 - "Тюркгюджю" (Германия)
  • 9 июля, 19:00 - "Шальке" (Германия)
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Pokeruga (Кропивницкий)
28.06.2021 в 18:45
Новость Топ !!! Огонь !! Жду не дождусь посмотреть все матчи Шахты на сворах !!!
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