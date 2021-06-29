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Президент ПФЛ о ситуации с Николаевом: Все еще в стадии переговоров. Время еще терпит

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб и городская власть ведут переговоры о финансировании

Президент ПФЛ о ситуации с Николаевом: Все еще в стадии переговоров. Время еще терпит

instagram.com/mfcmykolayiv

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с MФК "Николаев", который по собственной инициативе решил понизиться в классе, перейдя из Первой во Вторую лигу.

"Несколько дней назад мы получили письмо с подписью директора этого клуба, в котором сообщалось, что "Николаев" в новом сезоне собирается выступать во Второй лиге. Однако, когда я вскоре имел разговор с мэром Николаева, то он просил не принимать скоропалительных решений. Все еще в стадии переговоров. Время еще терпит, но, надеюсь, что до конца июня будут расставлены точки над "i".

Кто заменит "Николаев", если он все же по своей воле покинет Первую лигу? Согласно Регламента – команда, занявшая 15 место в минувшем сезоне в Первой лиге и понизившаяся в классе. Это "Кремень", - сказал Каденко.

Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев" финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.

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В статье: ПФЛ МФК Николаев Александр Каденко
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 00:54
Вообще убирать такие команды.Что за бред.Нет денег-все закрыть проэкт.Смысл где?
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