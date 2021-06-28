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Козловский: Последний клуб Сегунды получил 6 млн евро за телеправа, у нас на всю УПЛ - 5 млн

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Руха высказался о работе Андрея Павелко

Козловский: Последний клуб Сегунды получил 6 млн евро за телеправа, у нас на всю УПЛ - 5 млн

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский поделился мнением о работе Андрея Павелко на посту президента УАФ.

– Он старается, пытается делать какие-то новшества. Пытается сделать ассоциацию европейской. Но работы непочатый край. Хочется пожелать, чтобы Андрей Васильевич больше обращал внимание на то, что говорят президенты клубов, и делал какие-то общие совещания, там очень много хороших идей. Думаю, у многих президентов есть большое желание помочь ему, чтобы наш украинский футбол процветал.

Не может так быть, чтобы телепул принес команде УПЛ 200 тысяч долларов за сезон. Вы шутите? В Сегунде клуб, занявший последнее место, получил 6 миллионов евро за свои телеправа. Победитель заработал 30 миллионов. Это вторая лига Испании. У нас 5 миллионов на всю высшую лигу. Что за маркетинг? Мы еще долго будем рабами этого телепула? Это просто подачки, а не плата за права. Там надо работать, развивать эту историю.

– В каких вы сейчас отношениях с Павелко?

– Прекрасных. Когда мы говорим о футболе с Андреем Васильевичем, я ему откровенно без кощунства говорю открытым текстом некоторые вещи. Могу себе такое позволить. Он, как человек разумный, воспринимает это по-мудрому, но по-разному. А отношения у нас прекрасные.

Лучше, чем Андрей Васильевич, не могу себе даже представить сегодня. Когда мне больно на душе от увиденного, мне приходит в голову позвонить моему любимому президенту УАФ и мило побеседовать. Точка.

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В статье: Андрей Павелко Рух (Львов) Григорий Козловский УАФ телепул
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 20:26
За такі видовища плюс договірняки ще людям клуби повинні платити.
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0
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
28.06.2021 в 20:22
Идея: привязать выплаты к коеф. xG. Чем интереснее и острее команда, тем больше бабок получит Независимо от места в таблице. Сотрудничество с inStat. От этого выиграют все.
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0
-1
football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 20:03
2 причины : 1. Нудный футбол. Дело даже не в уровне игроков, а в зрелищности. Можно даже со средними игроками играть зрелищно , у нас же в лиге поголовно сплошные автобусы и счета 1-0, 0-0, 0-1 это наше все . Кто за бугром будет это покупать? Ну и 2 момент: вы же сами добровольно лягли под Денисова с ахметовым, пойдя к ним на канал, который они сделали по максимуму закрытым. Да не будут люди платить бабки за просмотр такого качества футбола. Это не интересно.А они все ноют и смотрят на Англию и Испанию. Там и люди богаче и в футбол играть умеют.
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+1
-1
Глюк Львів (Лемберг)
28.06.2021 в 20:21
Тут питання в іншому, навіщо робити телепул який нікому не потрібен? Я вважаю, що клуби самі повинні продавати свої права, тоді у них є мотивація робити продукт комерційно привабливим. А так виходить, що є клуби які готові рузатися цим шляхом, але їх мало, бо іншим пофіг, а гроші розприділяють на весь колгосп.
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