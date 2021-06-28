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Козловский: Последний клуб Сегунды получил 6 млн евро за телеправа, у нас на всю УПЛ - 5 млн
Президент Руха высказался о работе Андрея Павелко
Президент "
– Он старается, пытается делать какие-то новшества. Пытается сделать ассоциацию европейской. Но работы непочатый край. Хочется пожелать, чтобы Андрей Васильевич больше обращал внимание на то, что говорят президенты клубов, и делал какие-то общие совещания, там очень много хороших идей. Думаю, у многих президентов есть большое желание помочь ему, чтобы наш украинский футбол процветал.
Не может так быть, чтобы телепул принес команде УПЛ 200 тысяч долларов за сезон. Вы шутите? В Сегунде клуб, занявший последнее место, получил 6 миллионов евро за свои телеправа. Победитель заработал 30 миллионов. Это вторая лига Испании. У нас 5 миллионов на всю высшую лигу. Что за маркетинг? Мы еще долго будем рабами этого телепула? Это просто подачки, а не плата за права. Там надо работать, развивать эту историю.
– В каких вы сейчас отношениях с Павелко?
– Прекрасных. Когда мы говорим о футболе с Андреем Васильевичем, я ему откровенно без кощунства говорю открытым текстом некоторые вещи. Могу себе такое позволить. Он, как человек разумный, воспринимает это по-мудрому, но по-разному. А отношения у нас прекрасные.
Лучше, чем Андрей Васильевич, не могу себе даже представить сегодня. Когда мне больно на душе от увиденного, мне приходит в голову позвонить моему любимому президенту УАФ и мило побеседовать. Точка.
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