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Цыганык: Кулач на просмотре в Динамо. Контрактов пока что никаких нет

Премьер-лига
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Форвард так и не смог договориться с Ворсклой

Цыганык: Кулач на просмотре в Динамо. Контрактов пока что никаких нет

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о Владиславе Кулаче и Денисе Антюхе, которые находятся на просмотре в "Динамо".

"Кулач не сумел договориться о новом контракте с "Ворсклой". Клуб и игрок не сошлись в условиях, поэтому нападающий решил искать себе лучшей доли. В "Динамо" он сейчас на просмотре. Я разговаривал с Игорем Суркисом и он это подтвердил. Контрактов никаких нет и, пока Беседин в сборной, будут принимать решения по Кулачу.

История с нападающими в киевском "Динамо" открыта. Есть Супряга, Соль (на которого Луческу, думаю, не рассчитывает), есть Ванат и Вербич, который может сыграть в центре нападения. Поэтому взяли Кулача, чтобы посмотреть, сможет ли он быть конкурентоспособным.

Луческу сначала не хотел подписывать (еще в начале мая), но затем решил дать ему шанс.

Так же на просмотре находится Антюх из "Колоса". Если он впечатлит главного тренера "Динамо", то киевляне смогут за 500 000 долларов выкупить этого игрока у "Колоса", - сказал Цыганик.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
28.06.2021 в 19:56
Отличные игроки и кулач и антюх оба смело и успешно идут в обводку. Кулач ещё и забивной. Думаю старик возьмёт кулача, а супрягу и беседина на кислород
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