Цыганык: Кулач на просмотре в Динамо. Контрактов пока что никаких нет

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о Владиславе Кулаче и Денисе Антюхе, которые находятся на просмотре в " Динамо ".

"Кулач не сумел договориться о новом контракте с "Ворсклой". Клуб и игрок не сошлись в условиях, поэтому нападающий решил искать себе лучшей доли. В "Динамо" он сейчас на просмотре. Я разговаривал с Игорем Суркисом и он это подтвердил. Контрактов никаких нет и, пока Беседин в сборной, будут принимать решения по Кулачу.

История с нападающими в киевском "Динамо" открыта. Есть Супряга, Соль (на которого Луческу, думаю, не рассчитывает), есть Ванат и Вербич, который может сыграть в центре нападения. Поэтому взяли Кулача, чтобы посмотреть, сможет ли он быть конкурентоспособным.

Луческу сначала не хотел подписывать (еще в начале мая), но затем решил дать ему шанс.

Так же на просмотре находится Антюх из "Колоса". Если он впечатлит главного тренера "Динамо", то киевляне смогут за 500 000 долларов выкупить этого игрока у "Колоса", - сказал Цыганик.