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Гагун: В Грузии Рух мог бы стать тамошним грандом, претендовал бы на путевку в ЛЧ
Защитник говорит, что чемпионат Грузии по уровню не дотягивает до УПЛ
Фото: ФК Рух
Защитник "
- Как оценишь уровень грузинского футбола?
– Если сравнивать с УПЛ, то разница ощутима. В Украине преобладает силовой футбол, в котором много борьбы и мало голов. Зато в Грузии все наоборот. На удивление, там преобладает атакующий футбол. Иногда его даже много.
Бывает, команды так увлекаются атакой, что нападающий может даже не вернуться в оборону. Конечно, трудно проводить параллели, ведь наш футбол сильно преобладает уровень грузинского.
- Какое место "Рух" мог бы занять, если бы играл в грузинском первенстве?
– Думаю, "Рух" мог бы стать тамошним грандом. Бесспорно, в Грузии наша команда боролась бы за самые высокие места, претендовала на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, я надеюсь, что уже скоро мы будем бороться за еврокубки в Украине. У нас для этого есть все условия.
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