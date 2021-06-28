Гагун: В Грузии Рух мог бы стать тамошним грандом, претендовал бы на путевку в ЛЧ

Защитник " Руха " Роман Гагун, который ранее поиграл в чемпионате Грузии, сравнил УПЛ с тамошним чемпионатом.

- Как оценишь уровень грузинского футбола?

– Если сравнивать с УПЛ, то разница ощутима. В Украине преобладает силовой футбол, в котором много борьбы и мало голов. Зато в Грузии все наоборот. На удивление, там преобладает атакующий футбол. Иногда его даже много.

Бывает, команды так увлекаются атакой, что нападающий может даже не вернуться в оборону. Конечно, трудно проводить параллели, ведь наш футбол сильно преобладает уровень грузинского.

- Какое место "Рух" мог бы занять, если бы играл в грузинском первенстве?

– Думаю, "Рух" мог бы стать тамошним грандом. Бесспорно, в Грузии наша команда боролась бы за самые высокие места, претендовала на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, я надеюсь, что уже скоро мы будем бороться за еврокубки в Украине. У нас для этого есть все условия.