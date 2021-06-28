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Гагун: В Грузии Рух мог бы стать тамошним грандом, претендовал бы на путевку в ЛЧ

Премьер-лига
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Защитник говорит, что чемпионат Грузии по уровню не дотягивает до УПЛ

Гагун: В Грузии Рух мог бы стать тамошним грандом, претендовал бы на путевку в ЛЧ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Гагун, который ранее поиграл в чемпионате Грузии, сравнил УПЛ с тамошним чемпионатом.

- Как оценишь уровень грузинского футбола?

– Если сравнивать с УПЛ, то разница ощутима. В Украине преобладает силовой футбол, в котором много борьбы и мало голов. Зато в Грузии все наоборот. На удивление, там преобладает атакующий футбол. Иногда его даже много.

Бывает, команды так увлекаются атакой, что нападающий может даже не вернуться в оборону. Конечно, трудно проводить параллели, ведь наш футбол сильно преобладает уровень грузинского.

- Какое место "Рух" мог бы занять, если бы играл в грузинском первенстве?

– Думаю, "Рух" мог бы стать тамошним грандом. Бесспорно, в Грузии наша команда боролась бы за самые высокие места, претендовала на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, я надеюсь, что уже скоро мы будем бороться за еврокубки в Украине. У нас для этого есть все условия.

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В статье: Рух (Львов) Роман Гагун
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Источник:
ФК Рух

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