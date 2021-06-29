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Шахтер провел тренировку на сборе в Австрии - ВІДЕО

Премьер-лига
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"Горняки" готовятся к новому сезону

Шахтер провел тренировку на сборе в Австрии - ВІДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Вечером 28 июня "Шахтер" провел вторую тренировку за день. Если утром игроки были распределены по группам, то теперь все работали вместе. Сессия длилась полтора часа.

Началом послужили разминочная часть и обязательные для любой футбольной тренировки квадраты. После этого подопечные Роберто Де Дзерби полностью сосредоточились на тактике, а в конце провели продолжительную двусторонку, в которой также отработали важные для игры детали.

Позади неделя работы в Австрии с хорошей нагрузкой. А уже завтра 30 июня, "оранжево-черные" проведут первый контрольный матч на сборах – с "Санкт-Йоханном". Спарринг начнется в 18:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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