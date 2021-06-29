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Шахтер провел тренировку на сборе в Австрии - ВІДЕО
"Горняки" готовятся к новому сезону
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вечером 28 июня "Шахтер" провел вторую тренировку за день. Если утром игроки были распределены по группам, то теперь все работали вместе. Сессия длилась полтора часа.
Началом послужили разминочная часть и обязательные для любой футбольной тренировки квадраты. После этого подопечные Роберто Де Дзерби полностью сосредоточились на тактике, а в конце провели продолжительную двусторонку, в которой также отработали важные для игры детали.
Позади неделя работы в Австрии с хорошей нагрузкой. А уже завтра 30 июня, "оранжево-черные" проведут первый контрольный матч на сборах – с "Санкт-Йоханном". Спарринг начнется в 18:00.
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