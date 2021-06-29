Шахтер провел тренировку на сборе в Австрии - ВІДЕО

Вечером 28 июня "Шахтер" провел вторую тренировку за день. Если утром игроки были распределены по группам, то теперь все работали вместе. Сессия длилась полтора часа.

Началом послужили разминочная часть и обязательные для любой футбольной тренировки квадраты. После этого подопечные Роберто Де Дзерби полностью сосредоточились на тактике, а в конце провели продолжительную двусторонку, в которой также отработали важные для игры детали.

Позади неделя работы в Австрии с хорошей нагрузкой. А уже завтра 30 июня, "оранжево-черные" проведут первый контрольный матч на сборах – с "Санкт-Йоханном". Спарринг начнется в 18:00.