СМИ: Дентиньо намерен остаться в клубе до завершения контракта

Нападающий "Шахтера" Дентиньо решил остаться в донецком клубе.

Как сообщает журналист Бруно Андраде, 32-летний бразилец хочет доработать контракт до конца. Текущее соглашение футболиста действует до декабря 2021 года, но в период с июля по август есть возможность разорвать договор по обоюдному решению сторон.

При этом, Дентиньо знает, что "Шахтер" не намерен продлевать с ним контракт, поэтому будет искать альтернативы на трансферном рынке.

Бразилец выступает за донецкий клуб с 2011 года. До того он защищал цвета "Коринтианса", который хотел подписать Дентиньо нынешним летом.

Напомним, что в минувшем сезоне футболист во всех турнирах провел 21 матч, забил 4 гола и сделал три результативные передачи.