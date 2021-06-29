Ингулец проведет пять спаррингов на сборе в Болгарии

Подопечные Сергея Лавриненко с 2 по 17 июля будут тренироваться в болгарском городе Банско.

Запланированы пять спаррингов: 4 июля - с румынской "Академией" (Клинчени), 6 - с болгарским "ЦСКА" (София),12 июля - с "Mакедонией Герче Петров" (Северная Mакедония).

Должны состояться еще контрольные матчи 9 и 16 июля, скорее всего, с представителями Болгарии и Саудовской Аравии. Сейчас с потенциальными соперниками ведутся переговоры.

По информации источника, окончательный состав делегации "Ингульца", который отправится в Болгарию станет известен 29 июня.

Напомним, что на первом этапе подготовки футболисты "Ингульца" уступили "Александрии" - 1:2 и взяли верх над ковалевским "Колосом" - 2:0.