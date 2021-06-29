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Ингулец проведет пять спаррингов на сборе в Болгарии
Команда из Петрово будет тренироваться с 2 по 17 июля
Фото: ФК Ингулец
Подопечные Сергея Лавриненко с 2 по 17 июля будут тренироваться в болгарском городе Банско.
Запланированы пять спаррингов: 4 июля - с румынской "Академией" (Клинчени), 6 - с болгарским "ЦСКА" (София),12 июля - с "Mакедонией Герче Петров" (Северная Mакедония).
Должны состояться еще контрольные матчи 9 и 16 июля, скорее всего, с представителями Болгарии и Саудовской Аравии. Сейчас с потенциальными соперниками ведутся переговоры.
По информации источника, окончательный состав делегации "Ингульца", который отправится в Болгарию станет известен 29 июня.
Напомним, что на первом этапе подготовки футболисты "Ингульца" уступили "Александрии" - 1:2 и взяли верх над ковалевским "Колосом" - 2:0.
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