Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Михаил Хромей продолжит карьеру в "Мариуполе". В составе новой команды украинец будет выступать на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне 17-летний футболист провел 18 матчей за "горняков" в молодежном чемпионате Украины (два гола), а также пять игр - в юношеском первенстве (один гол).

На юношеском уровне Михаил также успел поиграть за "Нику" (Ивано-Франковск), "Металлист" и "Буковину".

Отметим, что вчера хавбек успел принять участие в первом летнем товарищеском матче "азовцев" против "Яруда". Команда из Мариуполя победила со счетом 2:0.