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Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Из молодежки

Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Хромей продолжит карьеру в "Мариуполе". В составе новой команды украинец будет выступать на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне 17-летний футболист провел 18 матчей за "горняков" в молодежном чемпионате Украины (два гола), а также пять игр - в юношеском первенстве (один гол).

На юношеском уровне Михаил также успел поиграть за "Нику" (Ивано-Франковск), "Металлист" и "Буковину".

Отметим, что вчера хавбек успел принять участие в первом летнем товарищеском матче "азовцев" против "Яруда". Команда из Мариуполя победила со счетом 2:0.

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В статье: ФК Мариуполь Михаил Хромей
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (5)
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Кююмалайнен (Київ)
29.06.2021 в 13:32
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0
0
Alex-696 (Немирів)
29.06.2021 в 12:54
Чорноморець, кажете? Ну ну.
Ответить
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 11:47
А ще кротофани юродствують з приводу Чорноморця.
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+3
-3
alktus (Хмельницкий)
29.06.2021 в 11:23
как неожиданно
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+4
-3
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scorpius (Ck)
29.06.2021 в 11:55
Сам в шоке
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+4
-2


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