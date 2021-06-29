Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера
Из молодежки
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Шахтера" Михаил Хромей продолжит карьеру в "Мариуполе". В составе новой команды украинец будет выступать на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения рассчитан на один сезон.
В прошлом сезоне 17-летний футболист провел 18 матчей за "горняков" в молодежном чемпионате Украины (два гола), а также пять игр - в юношеском первенстве (один гол).
На юношеском уровне Михаил также успел поиграть за "Нику" (Ивано-Франковск), "Металлист" и "Буковину".
Отметим, что вчера хавбек успел принять участие в первом летнем товарищеском матче "азовцев" против "Яруда". Команда из Мариуполя победила со счетом 2:0.
Популярное сейчас
- Мбаппе: Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу
- Англия - Германия. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 на 29.06.2021
- Три пары 1/4 известны, ждем Украину. Сетка плей-офф Евро-2020
- Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей