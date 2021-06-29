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Заря официально подписала трехлетний контракт с бразильцем
Игрок уже присоединился к новой команде на сборе в Турции
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бразильским правым вингером Кристианом.
Срок соглашения с 21-летним футболистом рассчитан на три года. Кристиан уже присоединился к луганской команде на сборе в Турции.
Бразилец может сыграть и на левом фланге, а также оттянутым форвардом. Последним клубом игрока был "Гремо", однако до недавнего времени игрок был арендован "Ботафого". Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (1)
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wago53
29.06.2021 в 12:59
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Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 12:25
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