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Заря официально подписала трехлетний контракт с бразильцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уже присоединился к новой команде на сборе в Турции

Заря официально подписала трехлетний контракт с бразильцем

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бразильским правым вингером Кристианом.

Срок соглашения с 21-летним футболистом рассчитан на три года. Кристиан уже присоединился к луганской команде на сборе в Турции.

Бразилец может сыграть и на левом фланге, а также оттянутым форвардом. Последним клубом игрока был "Гремо", однако до недавнего времени игрок был арендован "Ботафого". Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.

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В статье: Заря (Луганск) Кристиан Фагундес
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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wago53
29.06.2021 в 12:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 12:25
Вот это отлично!Но еще 2-3 игрока нужно купить!Удачи Кристиану!
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