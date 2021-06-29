Заря официально подписала трехлетний контракт с бразильцем

"Заря" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бразильским правым вингером Кристианом.

Срок соглашения с 21-летним футболистом рассчитан на три года. Кристиан уже присоединился к луганской команде на сборе в Турции.

Бразилец может сыграть и на левом фланге, а также оттянутым форвардом. Последним клубом игрока был "Гремо", однако до недавнего времени игрок был арендован "Ботафого". Так, в 46 матчах за команду он забил 2 гола.