ФОТО. Динамовцы провели первую тренировку в Швейцарии

Киевляне начали работу на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

В 12:20 по местному времени самолет с делегацией "Динамо" приземлился в аэропорту Женевы. Пройдя пограничный контроль, "бело-синие" отправились в отель"Domaine De Divonne", где будут проживать ближайшие 9 дней.

После небольшого отдыха киевляне отправились на тренировочное поле Sportif Divonne. К слову, футбольное поле, как и отель, где расположились динамовцы, находятся во французском городке Дивон-ле-Бен, на границе с Женевой.

Самое занятие, которое длилось полтора часа началось с вступительного слова наставника"бело-синих" Мирчи Луческу своим подопечным. Мистер отметил, что несмотря на то, что игроки приехали на сбор в разной физической готовности, нужно качественно всем подготовиться, чтобы команда выглядела как одно целое.

"Нужно включаться с первых минут и прислушиваться ко всем требованиям тренерского штаба", - подчеркнул Мирча Луческу.

После установки главного тренера игроки приступили собственно к интенсивной работе на футбольном поле. После пробежки и разминки футболисты стали выполнять беговую работу, которая чередовалась с упражнениями на удержание мяча. Эти упражнения имели различные вариации, с разным количеством игроков в командах, а также наличия нейтральных игроков.

Второй день сбора динамовцы проведут в режиме двукратных тренировок.