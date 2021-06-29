Герой футбольного дня. Владислав Кулач

Свой следующий матч после чемпионата Европы 2020 сборная Украины проведет в сентябре. Будет очень весело, если на сбор будет вызван Владислав Кулач. А что, это уже не игрок "Ворсклы", а потенциальный новичок "Динамо". Здесь уже можно и вызывать...

Тренерский штаб сборной Украины часто (и не безосновательно) критикуют за то, что вызываются из УПЛ только игроки "Динамо" и "Шахтера". Даже если ты стал лучшим бомбардиром лиги, но играешь не в одной из этих двух команд, получить приглашение почти нереально. На этом чемпионате Европы – показательная история. Большинство замен, выполненных тренерским штабом сборной Украине, не усиливают игру. Но раз за разом со скамейки все равно выходит Беседин, а не Довбик. Кулача нет даже в заявке. Проблемный левый фланг закрывают нестабильный Малиновьский и малоэффективный Марлос, а на Кочергина с Петряком даже не обратили внимания. Они же не с "Динамо" или "Шахтера".

Но у Кулача теперь есть отличный шанс закрепиться в составе столичного гранда. Владислав не договорился о дальнейшем сотрудничестве с "Ворсклой" и отправился с киевлянами на сбор в Швейцарию в статусе игрока на просмотре. Далеко не факт, что Мирчи Луческу понравится такое усиление, но также не факт, что и с "Ворсклой" Кулач сжег мосты. То есть, если не получится в "Динамо", всегда можно вернуться в "Ворсклу".

Но если отойти от вопросов сборной, то Кулач, конечно, - плохой знак для болельщиков "Динамо". Как и Денис Антюх, который находится в команде на просмотре с "Колоса" Ничего плохого об этих игроках говорить нельзя, но разве это усиление под Лигу чемпионов? Особенно на фоне "Шахтера", который берет основных игроков "Аякса", "Бенфики", середняка Серии А.

Однако у "Динамо" есть Мирча Луческу. Именно он, а не футболисты, - главный актив клуба и команды. Киевляне и в прошлом году уступали "Шахтеру" по подбору исполнителей, но выиграли все, что могли. Вот и сейчас хитрый Мирча Луческу попытается слепить из го... дных, но посредственных игроков боевитую команду.