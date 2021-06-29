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Президент Руха: В Киеве на НСК дешевле играть, чем на Арене Львов

Премьер-лига
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Клуб планирует играть домашние матчи во Львове

Президент Руха: В Киеве на НСК дешевле играть, чем на Арене Львов

ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о домашнем стадионе команды в следующем сезоне.

– В новом сезоне "Рух" будет играть матчи на "Арене Львов"?

– Я четко дал понять, что мы будем играть на этом стадионе. Просто не уверен, кто будет руководить "Ареной Львов". А мы играть там будем.

– В чем проблема?

– Если просуммировать аренду на следующий год, то получится около 500 тысяч гривен. Нам дешевле играть в Киеве на "Олимпийском" за 400 000. А здесь приехала мадам (директор стадиона с конца 2020-го года Ольга Манько – прим.) и придумала себе, что может нам 500 000 нарисовать. Я думаю, что это проблема.

Но посмотрим в конце, для кого это будет проблемой. Мы еще на эту тему много поговорим – об этой мадам и методах управления. Это будет отдельная история. Сейчас еще рано – может навредить делу.

– То есть, договор на сезон еще не подписан?

– Нет, еще не подписан.

– Чем мотивирована такая плата за аренду?

– Когда я об этом поговорю, тогда я вам все объясню. А то сразу цепляются за слова – сексист, женщин не любит. Я к женщинам и мужчинам, если они хорошие руководители, отношусь одинаково. Я просто к непрофессионалам отношусь по-другому. Но об этом не сегодня. Еще потерпите немного, – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
29.06.2021 в 13:30
Різницю в 100 тис грн Козловський з’їдає на вечерю. На Олімпійський треба возити команду, а це нонсенс. Черговий дешевий піар
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