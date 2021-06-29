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Мариуполь отправился на тренировочный сбор в Турцию
Команда прибудет на место во второй половине дня
Фото: ФК Мариуполь
Сегодня, 29 июня, в 3:30 утра "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Они пройдут в окрестностях города Сандыклы.
Команда прибудет на место во второй половине дня.
Сначала "Мариуполь" из Запорожья отправился в Анталью, а оттуда к Сандыклы преодолеет расстояние в 250 км на автобусе.
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Источник:ФК Мариуполь
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