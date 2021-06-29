Мариуполь отправился на тренировочный сбор в Турцию

Сегодня, 29 июня, в 3:30 утра "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Они пройдут в окрестностях города Сандыклы.

Команда прибудет на место во второй половине дня.

Сначала "Мариуполь" из Запорожья отправился в Анталью, а оттуда к Сандыклы преодолеет расстояние в 250 км на автобусе.