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Мариуполь отправился на тренировочный сбор в Турцию

Премьер-лига
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Команда прибудет на место во второй половине дня

Мариуполь отправился на тренировочный сбор в Турцию

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Сегодня, 29 июня, в 3:30 утра "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Они пройдут в окрестностях города Сандыклы.

Команда прибудет на место во второй половине дня.

Сначала "Мариуполь" из Запорожья отправился в Анталью, а оттуда к Сандыклы преодолеет расстояние в 250 км на автобусе.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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