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Металлист 1925 просматривает экс-голкипера Днепра и Волыни
Опытный вратарь может продолжить карьеру в харьковском клубе
http://www.fc-luch.by ФК Луч
Опытный голкипер может перебраться в Харьков на правах свободного агента.
Еще одним летним новичком "Металлиста 1925" может стать 32-летний вратарь Денис Шелихов.
Воспитанник киевского футбола в свое время поиграл в УПЛ за "Волынь" и "Днепр". Также в его активе выступления за белорусские "Ислочь" и "Луч", грузинский "Сабуртало" и "Николаев".
Последним клубом Шелихова был "ВПК-Агро", за который он провел 16 матчей, пропустил 24 мяча и четыре раза отстоял на ноль в минувшем сезоне Первой лиги.
Напомним, что "Металлист 1925" готовится к дебюту в Премьер-лиге. Новый сезон харьковчане откроют 25 июля домашним матчем с "Рухом". Прошлый чемпионат команда Валерия Кривенцова завершила на 3-м месте в Первой лиге.
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