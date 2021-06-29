Металлист 1925 просматривает экс-голкипера Днепра и Волыни

Опытный голкипер может перебраться в Харьков на правах свободного агента.

Еще одним летним новичком "Металлиста 1925" может стать 32-летний вратарь Денис Шелихов.

Воспитанник киевского футбола в свое время поиграл в УПЛ за "Волынь" и "Днепр". Также в его активе выступления за белорусские "Ислочь" и "Луч", грузинский "Сабуртало" и "Николаев".

Последним клубом Шелихова был "ВПК-Агро", за который он провел 16 матчей, пропустил 24 мяча и четыре раза отстоял на ноль в минувшем сезоне Первой лиги.

Напомним, что "Металлист 1925" готовится к дебюту в Премьер-лиге. Новый сезон харьковчане откроют 25 июля домашним матчем с "Рухом". Прошлый чемпионат команда Валерия Кривенцова завершила на 3-м месте в Первой лиге.