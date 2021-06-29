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Драме и Хамелюк покинули Олимпик
Контракты разорваны по соглашению сторон
olimpik.com.ua
Донецкий "
Контракты с игроками были расторгнуты по согласию сторон.
22-летний француз выступал за донецкую команду с октября 2020 года, сыграв за "Олимпик" 19 матчей.
Что же касается украинского хавбека, то он присоединился к дончанам в январе 2021-го. В минувшем чемпионате Хамелюк принял участие в 4 поединках, отметившись 1 голом.
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Источник:ФК Олимпик
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