Ворскла без Кулача отправилась на сбор в Закарпатье

Полтавская " Ворскла " отправилась на свой первый летний сбор, который проведет на Закарпатье.

Там подопечные Юрия Максимова пробудут до 16 июля.

На этот период запланированы у команды запланировано несколько спаррингов - 3 июля - ФК "Ужгород", 6 июля - "Карпаты", 13 или 14 июля - "Минай"

Отметим, что полтавчане работают без лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, который отправился на сбор в Швейцарию вместе с "Динамо".