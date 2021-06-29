  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла без Кулача отправилась на сбор в Закарпатье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла без Кулача отправилась на сбор в Закарпатье

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане свой сбор проведут в Украине

Ворскла без Кулача отправилась на сбор в Закарпатье

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" отправилась на свой первый летний сбор, который проведет на Закарпатье.

Там подопечные Юрия Максимова пробудут до 16 июля.

На этот период запланированы у команды запланировано несколько спаррингов - 3 июля - ФК "Ужгород", 6 июля - "Карпаты", 13 или 14 июля - "Минай"

Отметим, что полтавчане работают без лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, который отправился на сбор в Швейцарию вместе с "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:48
Кулач ще повернеться, добряче потренувавшися у Швейцарії.
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 20:28
А где толковые трансферы?Сейчас куча свободных агентов.В чем проблема?Нужно теперь нового опасного форварда,желательно африканца и вингера и защитника.Я за Ворсклу в новом сезоне!Форца Ворскла!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...