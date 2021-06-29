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Ворскла без Кулача отправилась на сбор в Закарпатье
Полтавчане свой сбор проведут в Украине
vorskla.com.ua
Полтавская "
Там подопечные Юрия Максимова пробудут до 16 июля.
На этот период запланированы у команды запланировано несколько спаррингов - 3 июля - ФК "Ужгород", 6 июля - "Карпаты", 13 или 14 июля - "Минай"
Отметим, что полтавчане работают без лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, который отправился на сбор в Швейцарию вместе с "Динамо".
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Источник:ФК Ворскла
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Комментарии (2)
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