Ингулец усилился хавбеком из Первой лиги

" Ингулец " усилился 21-летним хавбеком Иваном Головкиным.

О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.

Головкин является воспитанником академии "Шахтера". До недавнего времени хавбек играл за херсонский "Кристалл", за который в 27 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист.