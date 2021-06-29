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Ингулец усилился хавбеком из Первой лиги
Иван Головкин перебрался в Ингулец из Кристалла
inhulets.com
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О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.
Головкин является воспитанником академии "Шахтера". До недавнего времени хавбек играл за херсонский "Кристалл", за который в 27 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Ингулец
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