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Ингулец усилился хавбеком из Первой лиги

Премьер-лига
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(1 голосов)

Иван Головкин перебрался в Ингулец из Кристалла

Ингулец усилился хавбеком из Первой лиги

inhulets.com

Новина українською

"Ингулец" усилился 21-летним хавбеком Иваном Головкиным.

О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.

Головкин является воспитанником академии "Шахтера". До недавнего времени хавбек играл за херсонский "Кристалл", за который в 27 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Ингулец (Петрово) Кристалл (Херсон) Иван Головкин
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Источник:
ФК Ингулец

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