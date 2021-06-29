Заря сделала предложение по аргентинскому центрбеку - источник

" Заря " намерена усилить состав 22-летним центральным защитником из Аргентины Брайаном Сальварески.

Луганчане уже сделали предложение "Атлетико Сармьенто", которому принадлежит контракт защитника, сообщает журналист Цезар Луис Мерло.

"Заря" хочет арендовать футболиста (с опцией выкупа) и готова заплатить за 18 месяцев аренды 50 тысяч евро, а также прописать опцию выкупа контракта в размере 600 тысяч евро.

Сам Сальварески не прочь переехать в Украину, однако ждет решения руководства "Атлетико Сармьенто", которое пока раздумывает над предложением луганчан.

По оценкам Transfermarkt контракт Сальварески стоит 450 тысяч евро.

Футболист является воспитанником "Атлетико Сармьенто". Провел 7 матчей и получил 3 желтые карточки в чемпионате Аргентины-2021.