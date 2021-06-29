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Заря сделала предложение по аргентинскому центрбеку - источник
Брайан Сальварески в ближайшее время может перебраться в Украину
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Луганчане уже сделали предложение "Атлетико Сармьенто", которому принадлежит контракт защитника, сообщает журналист Цезар Луис Мерло.
"Заря" хочет арендовать футболиста (с опцией выкупа) и готова заплатить за 18 месяцев аренды 50 тысяч евро, а также прописать опцию выкупа контракта в размере 600 тысяч евро.
Сам Сальварески не прочь переехать в Украину, однако ждет решения руководства "Атлетико Сармьенто", которое пока раздумывает над предложением луганчан.
По оценкам Transfermarkt контракт Сальварески стоит 450 тысяч евро.
Футболист является воспитанником "Атлетико Сармьенто". Провел 7 матчей и получил 3 желтые карточки в чемпионате Аргентины-2021.
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