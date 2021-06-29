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Шахтер интересуется форвардом Атлетико Паранаэнсе Баби

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но основным претендентом считается Дженоа

Шахтер интересуется форвардом Атлетико Паранаэнсе Баби

Athletico Paranaense

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к бразильскому форварду "Атлетико Паранаэнсе" Матеусу Баби сообщает Torcedores.

К 23-летнему игроку также проявляют интерес лиссабонский "Спортинг" и "Дженоа", причем именно генуэзцы считаются основным претендентом на форварда.

По информации источника, "Дженоа" уже сделал предложение в размере 10 млн евро с рассрочкой выплат, однако "Атлетико Паранаэнсе" отказал итальнскому клубу, считая, что Баби стоит не меньше 15 млн.

По оценкам Transfermarkt игрок стоит 2 миллиона евро.

На счету Баби 2 гола в 5 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" в текущем чемпионате Бразилии.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Дженоа (Генуя) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Torcedores

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:54
Параноїками цікавиться
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