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Шахтер интересуется форвардом Атлетико Паранаэнсе Баби
Но основным претендентом считается Дженоа
Athletico Paranaense
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К 23-летнему игроку также проявляют интерес лиссабонский "Спортинг" и "Дженоа", причем именно генуэзцы считаются основным претендентом на форварда.
По информации источника, "Дженоа" уже сделал предложение в размере 10 млн евро с рассрочкой выплат, однако "Атлетико Паранаэнсе" отказал итальнскому клубу, считая, что Баби стоит не меньше 15 млн.
По оценкам Transfermarkt игрок стоит 2 миллиона евро.
На счету Баби 2 гола в 5 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" в текущем чемпионате Бразилии.
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