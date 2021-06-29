Шахтер интересуется форвардом Атлетико Паранаэнсе Баби

" Шахтер " проявляет интерес к бразильскому форварду "Атлетико Паранаэнсе" Матеусу Баби сообщает Torcedores.

К 23-летнему игроку также проявляют интерес лиссабонский "Спортинг" и "Дженоа", причем именно генуэзцы считаются основным претендентом на форварда.

По информации источника, "Дженоа" уже сделал предложение в размере 10 млн евро с рассрочкой выплат, однако "Атлетико Паранаэнсе" отказал итальнскому клубу, считая, что Баби стоит не меньше 15 млн.

По оценкам Transfermarkt игрок стоит 2 миллиона евро.

На счету Баби 2 гола в 5 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" в текущем чемпионате Бразилии.