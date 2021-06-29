Денис Попов перенес операцию. Ему удалили миндалины

После матча сборной Украины против Австрии на Евро-2020 защитник " Динамо " Денис Попов покинул расположение команды и вернулся в Киев из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт киевлян, динамовец был прооперирован, ему удалили миндалины. На данный момент он восстанавливается. Планируется, что Денис присоединится к "Динамо" на втором сборе вместе с остальными сборниками.

Напомним, что Попов был в заявке "сине-желтых" на первый матч турнира против Нидерландов, но на поле так и не появился. Также Денис не попал в заявку на поединки против Северной Македонии и Австрии.