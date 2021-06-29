  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Попов перенес операцию. Ему удалили миндалины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов перенес операцию. Ему удалили миндалины

Премьер-лига
(1 голосов)

Восстановиться защитник должен ко второму сбору киевлян

Денис Попов перенес операцию. Ему удалили миндалины

dynamo.kiev.ua

Новина українською

После матча сборной Украины против Австрии на Евро-2020 защитник "Динамо" Денис Попов покинул расположение команды и вернулся в Киев из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт киевлян, динамовец был прооперирован, ему удалили миндалины. На данный момент он восстанавливается. Планируется, что Денис присоединится к "Динамо" на втором сборе вместе с остальными сборниками.

Напомним, что Попов был в заявке "сине-желтых" на первый матч турнира против Нидерландов, но на поле так и не появился. Также Денис не попал в заявку на поединки против Северной Македонии и Австрии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...