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Денис Попов перенес операцию. Ему удалили миндалины
Восстановиться защитник должен ко второму сбору киевлян
dynamo.kiev.ua
После матча сборной Украины против Австрии на Евро-2020 защитник "
Как сообщает официальный сайт киевлян, динамовец был прооперирован, ему удалили миндалины. На данный момент он восстанавливается. Планируется, что Денис присоединится к "Динамо" на втором сборе вместе с остальными сборниками.
Напомним, что Попов был в заявке "сине-желтых" на первый матч турнира против Нидерландов, но на поле так и не появился. Также Денис не попал в заявку на поединки против Северной Македонии и Австрии.
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