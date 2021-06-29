Карас: Луческу надеется, что ребята будут внимательно слушать и выполнять

Ассистент главного тренера " Динамо " Эмилиан Карас рассказал о первом дне работы команды на сборе в Швейцарии.

- Мы продолжаем делать то, что начали в Киеве. Условия для работы очень хорошие, погода приятная, немного прохладнее, чем в Украине. Сегодня мы провели первую тренировку после прибытия, в плане организации было немного сложнее, поскольку необходимо было расселиться, привезти форму на стадион, ознакомиться с полем и раздевалками.

С завтрашнего дня начинаем двухразовые занятия. Направленность – бег, работа с мячом и без мяча, физическая подготовка, словом, тренировки будут смешанными. Бег без мяча – не самое приятное упражнение для игроков, но важно заложить фундамент, это все понимают и выполняют все, что необходимо.

- Газон перед началом вашей тренировки часто поливали, это для того, чтобы он был "быстрым"?

- Газон очень хороший, естественный. В Швейцарии очень быстро меняется погода – то солнце, то дождь – в таких условиях, когда не очень жарко, поле мокрое, мяч скользит, приятно работать. Футболистам больше нравится контроль мяча и игровые упражнения, ведь мяч ускоряется.

- В команде есть новые футболисты, как они адаптировались и работают?

- Да, новых лиц много, все ребята стараются, выполняют требования иногда лучше, иногда не все получается, но тренировочный сбор для того и предназначен, чтобы что-то подкорректировать. С завтрашнего дня начнутся теоретические занятия, на которых Луческу расскажет, что хочет видеть, плюс практика на поле. У нас много молодежи, которой есть, куда расти. Главный тренер надеется, что ребята будут внимательно слушать и выполнять то, что он просит. Тогда игроки будут расти, чего мы все очень хотим.

- Не слишком ли молодой стала команда?

- Она молодая, но что поделать? Остальные наши сборники готовятся к игре на Евро-2020, после отдыха присоединятся к нам. На данный момент молодые ребята тренируются наравне со всеми. Когда выходишь на поле, никто не будет спрашивать, какой у тебя возраст. Если надел футболку "Динамо", значит, должен соответствовать.