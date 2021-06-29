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Козловский: Не хватает специалистов для строительства. Москали и бесплатно не нужны, всю жизнь были тунеядцами

Премьер-лига
(9 голосов)

Не все так просто

Козловский: Не хватает специалистов для строительства. Москали и бесплатно не нужны, всю жизнь были тунеядцами

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о нехватке специалистов для строительства клубной инфраструктуры.

"Не с кем строить – не хватает специалистов. А те, кто уже есть – не всегда хорошие. Очень много нюансов со строителями.

Раньше не было денег строить, но были люди. Теперь есть возможность строить, но нет людей. Все, как в Польше. Только наши еще в Польшу едут строить, а к нам со специалистов никто не приезжает.

Узбеки и киргизы еще не доехали, а наши уже уехали. Москалей и бесплатно не надо. Да они и не работали никогда – всю жизнь были тунеядцами, бегали с медведями и балалайкой. Толку с них, как с козла молока", – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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(9 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Забиватор (Mariupol)
30.06.2021 в 01:09
Москаль годен только на удобрение
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 01:07
"Москалей и бесплатно не надо. Да они и не работали никогда – всю жизнь были тунеядцами, бегали с медведями и балалайкой. Толку с них, как с козла молока" - БРАВО
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:50
Москалі --- це просто насєлєніє.
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+6
-2


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