Козловский: Не хватает специалистов для строительства. Москали и бесплатно не нужны, всю жизнь были тунеядцами

Президент " Руха " Григорий Козловский рассказал о нехватке специалистов для строительства клубной инфраструктуры.

"Не с кем строить – не хватает специалистов. А те, кто уже есть – не всегда хорошие. Очень много нюансов со строителями.

Раньше не было денег строить, но были люди. Теперь есть возможность строить, но нет людей. Все, как в Польше. Только наши еще в Польшу едут строить, а к нам со специалистов никто не приезжает.

Узбеки и киргизы еще не доехали, а наши уже уехали. Москалей и бесплатно не надо. Да они и не работали никогда – всю жизнь были тунеядцами, бегали с медведями и балалайкой. Толку с них, как с козла молока", – сказал Козловский.