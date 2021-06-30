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Официально: СК Днепр-1 арендовал на год форварда Динамо

Премьер-лига
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Официально: СК Днепр-1 арендовал на год форварда Динамо

СК Днепр-1

Новина українською

Очередным новичком СК"Днепр-1" стал атакующий полузащитник Назарий Русин. Он будет выступать за команду на условиях годовой аренды. Его контракт принадлежит киевскому "Динамо".

Назарий Русин родился 25 октября 1998-го во Львовской области и является воспитанником ДЮСШ "Львов". С 2016 года выступал за киевское "Динамо" (УПЛ – 33 матча, 7 голов; Кубок Украины – 2 матча, 1 гол; еврокубки – 6 матчей, 1 гол; U-21 – 51 матч, 26 голов; U-19 – 25 матчей, 20 голов).

Дважды играл в аренде за луганскую "Зарю" (УПЛ – 14 матчей, 5 голов; еврокубки – 3 матча, 2 гола) и польскую "Легию" (1 матч в Кубке Польши). За юношеские сборные Украины разных возрастов провел 23 матча, забил 9 мячей.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.06.2021 в 11:43
Точно Довбыка продадут
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simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 12:09
В ДК
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Trztrqtr (Украина)
30.06.2021 в 12:25
Откуда у ДК деньги? Они за кеш еще никого не купили и на это есть причины. А продавать Довбика за 500тыс.-миллион просто потому что Суркису нужно закрыть позицию никто не будет. Так что Динамо скорее отдохнет.
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