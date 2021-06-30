Официально: СК Днепр-1 арендовал на год форварда Динамо

Очередным новичком СК"Днепр-1" стал атакующий полузащитник Назарий Русин. Он будет выступать за команду на условиях годовой аренды. Его контракт принадлежит киевскому "Динамо".

Назарий Русин родился 25 октября 1998-го во Львовской области и является воспитанником ДЮСШ "Львов". С 2016 года выступал за киевское "Динамо" (УПЛ – 33 матча, 7 голов; Кубок Украины – 2 матча, 1 гол; еврокубки – 6 матчей, 1 гол; U-21 – 51 матч, 26 голов; U-19 – 25 матчей, 20 голов).

Дважды играл в аренде за луганскую "Зарю" (УПЛ – 14 матчей, 5 голов; еврокубки – 3 матча, 2 гола) и польскую "Легию" (1 матч в Кубке Польши). За юношеские сборные Украины разных возрастов провел 23 матча, забил 9 мячей.