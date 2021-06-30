  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СК Днепр-1 официально продлил арендное соглашение с полузащитником Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СК Днепр-1 официально продлил арендное соглашение с полузащитником Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист остается

СК Днепр-1 официально продлил арендное соглашение с полузащитником Шахтера

СК Днепр-1

Новина українською

Опорный полузащитник Даниил Игнатенко, который в прошлом сезоне выступал за СК "Днепр-1", остается в составе команды Йовичевича и снова на арендных условиях, сроком на один год.

Напомним, что его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру".

В составе днепрян Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Читайте такжеДинамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...