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СК Днепр-1 официально продлил арендное соглашение с полузащитником Шахтера
Футболист остается
СК Днепр-1
Опорный полузащитник Даниил Игнатенко, который в прошлом сезоне выступал за СК "Днепр-1", остается в составе команды Йовичевича и снова на арендных условиях, сроком на один год.
Напомним, что его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру".
В составе днепрян Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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Источник:СК Днепр-1
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