СК Днепр-1 официально продлил арендное соглашение с полузащитником Шахтера

Опорный полузащитник Даниил Игнатенко, который в прошлом сезоне выступал за СК "Днепр-1", остается в составе команды Йовичевича и снова на арендных условиях, сроком на один год.

Напомним, что его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру".

В составе днепрян Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.