Шахтер - Санкт-Иоганн: LIVE АУДИО трансляция матча

Сегодня Шахтер проведет дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби, а также с тремя новичками. Это будет спарринг с командой из третьего дивизиона Австрии. Следим за этой игрой вместе с UA-Футбол в нашей традиционной аудио трансляции. Начало стрима - в 17:55.

Комментатор - Александр Рыженко

Режиссер трансляции - Александр Рыженко