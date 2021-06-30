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Шахтер - Санкт-Иоганн: LIVE АУДИО трансляция матча
Премьера Де Дзерби
Сегодня Шахтер проведет дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби, а также с тремя новичками. Это будет спарринг с командой из третьего дивизиона Австрии. Следим за этой игрой вместе с UA-Футбол в нашей традиционной аудио трансляции. Начало стрима - в 17:55.
Комментатор - Александр Рыженко
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 16:20
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