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Суркис: Беседин – это золотой фонд Динамо и украинского футбола.

Премьер-лига
(1 голосов)

Здоровья форварду

Суркис: Беседин – это золотой фонд Динамо и украинского футбола.

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис пожелал скорейшего выздоровления Артему Беседину, получившему травму в победном матче сборной Украины на Евро-2020 против команды Швеции (2:1).

"Как и вся страна, я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложнейшей игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху в том числе и большой группы воспитанников киевского "Динамо".

Однако злосчастный эпизод с травмой Беседина затмил эти переживания, он до сих пор не выходит у меня из головы! Лишь то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, покидая газон, отчасти смягчило те первые, жуткие впечатления.

Да, ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем футболистам и тренерам сборной, отметившим поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий… Увы, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления.

Но, повторюсь, я знаю Беседина не только как настоящего, не жалеющего себя спортсмена, но и как чрезвычайно сильного человека. Знаю, как ждал он, с какой отдачей готовился к сезону, к финальному турниру Евро-2020. Уверен, что и на сей раз, снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться.

В свою очередь и футбольный клуб "Динамо" сделает все необходимое для этого. Беседин – один из лидеров нашей команды, такие ребята – это золотой фонд "Динамо" и украинского футбола.

Артем, ты – не один! Мы все – тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики – будем ждать твоего возвращения в строй. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы!", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 18:36
Тепер як не крути, а Кулача треба брати.
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 18:38
Кулач не уровень гранда Украины.Его уровень Днепр-123,Металл.
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 18:31
Поддержать человека, конечно же нужно, но зачем лепить такую чушь...
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 18:34
Не ну тут как посмотреть, теперь Фифа должны Динамо выплатить зарплату Беседина за год.
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 18:37
Это есть такое правило или просто так хочется?
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