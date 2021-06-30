Болгарский Локомотив из Пловдива арендовал защитника Мариуполя

Защитник " Мариуполя " Алексей Быков следующий сезон проведет в болгарском "Локомотиве" из Пловдива (Болгария).

Клубы достигли соглашения об аренде футболиста на один сезон.

Напомним, что Алексей перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время защитник провел за команду 61 матч в Премьер-лиге.

"Локомотив" — один из самых титулованных клубов Болгарии. В минувшем сезоне эта команда заняла 2-е место в чемпионате и будет представлять Болгарию в Лиге Конференций.