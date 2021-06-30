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Болгарский Локомотив из Пловдива арендовал защитника Мариуполя

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Алексей Быков следующий сезон проведет в Болгарии

Болгарский Локомотив из Пловдива арендовал защитника Мариуполя

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков следующий сезон проведет в болгарском "Локомотиве" из Пловдива (Болгария).

Клубы достигли соглашения об аренде футболиста на один сезон.

Напомним, что Алексей перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время защитник провел за команду 61 матч в Премьер-лиге.

"Локомотив" — один из самых титулованных клубов Болгарии. В минувшем сезоне эта команда заняла 2-е место в чемпионате и будет представлять Болгарию в Лиге Конференций.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков Локомотив (Пловдив)
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.06.2021 в 20:49
Не Лудогорец конечно,но тоже сойдёт
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Dardolis (Первомайск)
30.06.2021 в 21:52
Данный клуб хотел Ахметов купить, может уже и купил...
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0
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