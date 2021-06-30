Премьер-лига
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Болгарский Локомотив из Пловдива арендовал защитника Мариуполя
Алексей Быков следующий сезон проведет в Болгарии
fcmariupol.com
Защитник "
Клубы достигли соглашения об аренде футболиста на один сезон.
Напомним, что Алексей перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время защитник провел за команду 61 матч в Премьер-лиге.
"Локомотив" — один из самых титулованных клубов Болгарии. В минувшем сезоне эта команда заняла 2-е место в чемпионате и будет представлять Болгарию в Лиге Конференций.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Dardolis (Первомайск)
30.06.2021 в 21:52
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