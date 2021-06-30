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5:0. Молодежь и новички Шахтера громят австрийцев из 3-го дивизиона страны
Первый спарринг Шахтера в Австрии
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
В среду 30 июня "
"Горняки " провели спарринг с командой из третьего дивизиона (региональная Лига) Австрии "Санкт-Иоганном".
Говорить о перипетиях поединках не стоит, так как "горняки" забили 4 гола уже в первой половине первого тайма. Дальше игра шла спокойно, но и при этом "Шахтер" насоздавал кучу моментов, забив при этом лишь однажды во втором тайме, доведя счет до 5:0.
Интересно, что в стартвоом составе Де Дзерби выпустил 18-летнего кипера Тимура Пузанкова, а также всех трех летних новичков – Марлона, Педриньо и Траоре.
Также приняли участие в матче Корниенко, Мудрик, Конопля, Мампасси, Танковский, Очеретько, Бондаренко и кипер Гриценко.
Как видим, тренер посмотрел практически всю молодежь, ну а кто из них впечатлил итальянца по такому матчу говорить сложно. Посмотрим на следующие спарринги, где соперники будут посерьезнее.
Напомним, что следующий спарринг "Шахтер" проведёт 4 июля против польского "Ракува".
"Санкт-Иоганн" – Шахтер 0:5
Голы: Тете (2), Мудрик (7), Траоре (10), Корниенко (24), Дентиньо (71)
"Шахтер" (1 тайм): Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре
"Шахтер" (2 тайм): Гриценко, Конопля, Мампасси, Хочолава, Сиприано, Танковский, Маркос Антонио, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентиньо.
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