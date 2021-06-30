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5:0. Молодежь и новички Шахтера громят австрийцев из 3-го дивизиона страны

Премьер-лига
(3 голосов)

Первый спарринг Шахтера в Австрии

5:0. Молодежь и новички Шахтера громят австрийцев из 3-го дивизиона страны

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Новина українською

В среду 30 июня "Шахтер" на сборе в Австрии провел свой дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби.

"Горняки " провели спарринг с командой из третьего дивизиона (региональная Лига) Австрии "Санкт-Иоганном".

Говорить о перипетиях поединках не стоит, так как "горняки" забили 4 гола уже в первой половине первого тайма. Дальше игра шла спокойно, но и при этом "Шахтер" насоздавал кучу моментов, забив при этом лишь однажды во втором тайме, доведя счет до 5:0.

Интересно, что в стартвоом составе Де Дзерби выпустил 18-летнего кипера Тимура Пузанкова, а также всех трех летних новичков – Марлона, Педриньо и Траоре.

Также приняли участие в матче Корниенко, Мудрик, Конопля, Мампасси, Танковский, Очеретько, Бондаренко и кипер Гриценко.

Как видим, тренер посмотрел практически всю молодежь, ну а кто из них впечатлил итальянца по такому матчу говорить сложно. Посмотрим на следующие спарринги, где соперники будут посерьезнее.

Напомним, что следующий спарринг "Шахтер" проведёт 4 июля против польского "Ракува".

"Санкт-Иоганн" – Шахтер 0:5

Голы: Тете (2), Мудрик (7), Траоре (10), Корниенко (24), Дентиньо (71)

"Шахтер" (1 тайм): Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре

"Шахтер" (2 тайм): Гриценко, Конопля, Мампасси, Хочолава, Сиприано, Танковский, Маркос Антонио, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентиньо.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 20:09
Оце справжній футбол...
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0
-2
andyua (Kyiv)
30.06.2021 в 20:05
Атамстілі
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 20:01
Тренеровочка
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+1
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 19:59
3 дивизион Австрии и всего 5:0? Да каждый по дублю должен был сделать. Включая голкиперов.
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+1
-3
aleks68
30.06.2021 в 20:04
извини а зачем?
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+3
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 20:10
А зачем слону играть с моськой в принципе? При всём уважении к сопернику 4 забили и успокоились. Вот мог же Педриньо забить и показать, что достоин стартового состава. Но нет. В матче, где его уровень стопроцентно позволял ему это сделать, миллионер предпочёл не напрягаться.
0
-3


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