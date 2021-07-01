Де Дзерби: Санкт-Иоганн сложно назвать сильным соперником, но тест был хороший

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу в контрольном матче над австрийским "Санкт-Йоханном" со счетом 5:0 .

– Поздравляем с победой! Что можете сказать о первой встрече на сборах?

– Мы очень хорошо играли, у нас сильный коллектив и много талантов. Стараемся быть командой с большой буквы и говорить на футбольном языке.

– В первом и втором таймах вы задействовали два разных состава. Почему?

– Мы продолжаем подготовку, поэтому в матче и были задействованы разные составы. В следующем контрольном поединке мы также станем их менять.

– Какие задачи ставили перед игроками на сегодняшний спарринг?

– Мы очень упорно работали на протяжении этих дней, и я видел, что многое из того, что применялось на тренировках, присутствовало в игре. Потому я доволен.

– Сборы в Австрии подошли к экватору. Все ли из запланированного удалось выполнить и как оцениваете физическую форму футболистов?

– Игроки чувствуют себя отлично, и те идеи, с которыми я приехал сюда, полностью поддерживают. Мы встретились с соперником, которого сложно назвать сильным, но тест был хороший. Усердно поработали на протяжении прошедших дней на тренировках, я это видел и в целом очень доволен.

– Вы сказали, что это был хороший тест. Быть может, кто-то из футболистов вас приятно удивил или, наоборот, разочаровал?

– Многие ребята сегодня прекрасно работали и играли. Также стоит учитывать, что молодые футболисты не имеют необходимого опыта. Но я доволен и первым, и вторым таймом.

– С учетом того, что каждый день у вас были тренировки, планируются ли выходные?

– Завтра будет выходной. Я рад, потому что все мои футболисты очень упорно трудятся, они любят работать и тренироваться.

– Сборная Украины, в составе которой было трое представителей "Шахтера" – Степаненко, Матвиенко и Кривцов, – победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Смотрели ли вы матч и что можете сказать об их игре?

– Я очень жду этих ребят и хочу их тренировать, но в то же время я рад победе и надеюсь, что сборная Украины будет играть хорошо до конца Евро.

– Спасибо, будем надеяться, что в финале встретятся Италия и Украина.

– Спасибо.