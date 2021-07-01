  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Украинцем интересуется "Гент"

Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" планирует выручить за нападающего Артема Довбика не менее 5 миллионов евро. Об этом сообщил главный редактор сайта FCDnipro.​com Александр Скляр.

Вполне вероятно, что сумма станет выше, так футболиста хотят приобрести сразу несколько европейских клубов.

Также по его информации, Довбиком серьезно интересуется "Гент", который видит в форварде замену другому нападающему сборной Украины Роману Яремчуку.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Довбик провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)

Читайте такжеАгент Довбика: С утра звонили представители двух известных клубов из Бельгии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.07.2021 в 09:06
У був би в Динамо Суркіс маринував би його ще років 5...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 09:03
Молодчага! Пару минут нужно для хорошей рекламы, а не в основу бездарей ставить, которые себя только понизили в цене (Миколенко, Шапаренко......)
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
01.07.2021 в 08:12
Що таке "(2:1 ДВ)" по-українськи?
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
01.07.2021 в 08:44
Забули перекласти "время" українською.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...