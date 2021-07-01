Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика

"Днепр-1" планирует выручить за нападающего Артема Довбика не менее 5 миллионов евро. Об этом сообщил главный редактор сайта FCDnipro.​com Александр Скляр.

Вполне вероятно, что сумма станет выше, так футболиста хотят приобрести сразу несколько европейских клубов.

Также по его информации, Довбиком серьезно интересуется "Гент", который видит в форварде замену другому нападающему сборной Украины Роману Яремчуку.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Довбик провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)