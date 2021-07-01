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Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
Украинцем интересуется "Гент"
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" планирует выручить за нападающего Артема Довбика не менее 5 миллионов евро. Об этом сообщил главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр.
Вполне вероятно, что сумма станет выше, так футболиста хотят приобрести сразу несколько европейских клубов.
Также по его информации, Довбиком серьезно интересуется "Гент", который видит в форварде замену другому нападающему сборной Украины Роману Яремчуку.
Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Довбик провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)
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