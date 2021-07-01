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Сменился спарринг-партнер Зари в Турции
Луганчане сыграют с местной командой
Фото: ФК Заря Луганск
Совместная тренировка, которая была запланирована у луганской "Зари" с румынским футбольным клубом "Металоглобус" не состоится.
Оперативно был найден новый соперник. 1 июля в 17:00 "Заря" проведет совместную тренировку с новым спарринг-партнером. Им станет местная команда "Макуспор", которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.
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Источник:ФК Заря
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