Сменился спарринг-партнер Зари в Турции

Совместная тренировка, которая была запланирована у луганской "Зари" с румынским футбольным клубом "Металоглобус" не состоится.

Оперативно был найден новый соперник. 1 июля в 17:00 "Заря" проведет совместную тренировку с новым спарринг-партнером. Им станет местная команда "Макуспор", которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.