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Днепр-1 ведет переговоры по Чуже, также ожидается приезд иностранного голкипера

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне продолжают работать над трансферной компанией

Днепр-1 ведет переговоры по Чуже, также ожидается приезд иностранного голкипера

Дніпро-1

Новина українською

В ближайшее время ряды "Днепра-1" пополнит иностранный голкипер. Об этом сообщает главный редактор сайта FCDnipro.​com Александр Скляр на своем стриме.

Днепряне хотят его подписать для конкуренции Валерию Юрчуку, потому что команду покинули Заури Махарадзе и Богдан Сарнавский.

Отмечается, что нападающий Марио Чуже сейчас на сборах загребского "Динамо", но стороны ведут переговоры о трансфере хорватского футболиста. Шансы на успех оцениваются как довольно высокие.

Напомним, что 22-летний форвард в минувшем сезоне играл за "Днепр-1" на правах аренды. На счету Чуже 7 голов и один ассист в 13 матчах.

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В статье: СК Днепр-1 Марио Чуже
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Источник:
FСDnipro.com

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