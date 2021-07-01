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Днепр-1 ведет переговоры по Чуже, также ожидается приезд иностранного голкипера
Днепряне продолжают работать над трансферной компанией
Дніпро-1
В ближайшее время ряды "Днепра-1" пополнит иностранный голкипер. Об этом сообщает главный редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр на своем стриме.
Днепряне хотят его подписать для конкуренции Валерию Юрчуку, потому что команду покинули Заури Махарадзе и Богдан Сарнавский.
Отмечается, что нападающий Марио Чуже сейчас на сборах загребского "Динамо", но стороны ведут переговоры о трансфере хорватского футболиста. Шансы на успех оцениваются как довольно высокие.
Напомним, что 22-летний форвард в минувшем сезоне играл за "Днепр-1" на правах аренды. На счету Чуже 7 голов и один ассист в 13 матчах.
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