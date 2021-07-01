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Сегодня Динамо сыграет с Базелем
Игра начнется в 20:00
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону.
Сегодня, 1 июля, подопечные Луческу проведут первый товарищеский матч в это летнее межсезонье. Спарринг-партнером "бело-синих" станет "Базель", выступающий в швейцарской Суперлиге.
Игра состоится в городе Веве и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что на первом сборе "Динамо" запланировано четыре контрольных матча.
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