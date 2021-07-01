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Сегодня Динамо сыграет с Базелем

Премьер-лига
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Игра начнется в 20:00

Сегодня Динамо сыграет с Базелем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону.

Сегодня, 1 июля, подопечные Луческу проведут первый товарищеский матч в это летнее межсезонье. Спарринг-партнером "бело-синих" станет "Базель", выступающий в швейцарской Суперлиге.

Игра состоится в городе Веве и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что на первом сборе "Динамо" запланировано четыре контрольных матча.

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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