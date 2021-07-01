Сегодня Динамо сыграет с Базелем

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону.

Сегодня, 1 июля, подопечные Луческу проведут первый товарищеский матч в это летнее межсезонье. Спарринг-партнером "бело-синих" станет "Базель", выступающий в швейцарской Суперлиге.

Игра состоится в городе Веве и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что на первом сборе "Динамо" запланировано четыре контрольных матча.