Суркис определился с ценой за Бущана - источник

Киевское "Динамо" готово продать 27-летнего голкипера Георгия Бущана не менее чем, за 15 миллионов евро. Об этом пишет телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Отметим, что Бущан сейчас находится в расположении сборной Украины на Евро-2020. Голкипер принял участие во всех четырех матчах, против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1) и Швеции (2:1).

В минувшем сезоне УПЛ за "Динамо" голкипер провел 35 матчей, пропустил 26 мячей и 17 раз отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 5 миллионов евро.