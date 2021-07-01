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Суркис определился с ценой за Бущана - источник
Сумма не маленькая
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" готово продать 27-летнего голкипера Георгия Бущана не менее чем, за 15 миллионов евро. Об этом пишет телеграмм канал Динамо Киев Inside.
Отметим, что Бущан сейчас находится в расположении сборной Украины на Евро-2020. Голкипер принял участие во всех четырех матчах, против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1) и Швеции (2:1).
В минувшем сезоне УПЛ за "Динамо" голкипер провел 35 матчей, пропустил 26 мячей и 17 раз отстоял на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
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