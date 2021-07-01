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Суркис определился с ценой за Бущана - источник

Премьер-лига
(5 голосов)

Сумма не маленькая

Суркис определился с ценой за Бущана - источник

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" готово продать 27-летнего голкипера Георгия Бущана не менее чем, за 15 миллионов евро. Об этом пишет телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Отметим, что Бущан сейчас находится в расположении сборной Украины на Евро-2020. Голкипер принял участие во всех четырех матчах, против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1) и Швеции (2:1).

В минувшем сезоне УПЛ за "Динамо" голкипер провел 35 матчей, пропустил 26 мячей и 17 раз отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (12)
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prom (Черкаssы)
01.07.2021 в 11:37
Правильная цена за Жоржа. Тут видится два фактора. Первый: при таком ценнике клуб может быть только топ, по крайней мере из топ лиги. И второе: с такой ценой шансов быть основным голкипером команды будет гораздо больше, чем если при более низкой цене. Пример Лунина должен быть показательным для любого подобного трансфера. Купили его испанцы за тарелку супа (ну, как для Реала), так теперь и отношение к нему соответствующее. Как к дешёвке на подхвате. И место его на задворках. Что потерял Лунин от этого перехода? Постоянную игровую практику, вместо чтобы стать основным в СбУ, не попал в заявку на ЕВРО в качестве даже третьего вратаря, снижение квалификации в целом. А плюсы? Их тоже есть. Например, выучил испанский... Вот ошибку Лунина и не должен повторить Жорик, не должен слепо верить всему, что будут быть ему в уши агенты.
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+5
-1
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 12:25
Сюди можна навести і приклад Коваленка
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 12:27
До чого тут цей ахметівський непотріб?
0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.07.2021 в 11:19
Дрыщан ни одного матча на ноль не провел. Так и догниет в таборе.
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 12:27
Так табір зараз якраз на зборах у Австрії.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 11:12
Останется в Динамо!
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+2
0
avatar
Stuntriding (Киев)
01.07.2021 в 11:08
Ну если просит 15, то думаю за 10 отдаст. Но смотря куда и кому.В какой то условный турецкий клуб, не отдаст, а вот ТОП чемп, Италия, Англия, может быть.Давайте дождёмся окончания ЧЕ и посмотрим, как за нашими игроками будут ходить представители клубов Европы?
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+2
0
2.dc (Николаев)
01.07.2021 в 11:01
Вообще не понимаю, откуда бы такая тема. ДК столько "намучалась" с воротником с тех пор, как СаШо отошел, шо мама не горюй ... свезло ж с Бущаном, хоть бы пару лет передохнуть ...
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+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2021 в 10:30
Ну ок, а покупці в принципі є?
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+3
0
belarus_1978 (Харьков)
01.07.2021 в 10:18
Удивительно мало для Суркисов.
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+3
-2
Ulrih84 (M-G)
01.07.2021 в 10:31
Мало за Бущана, він зараз номер один в Україні, моя думка. Пятову велика подяка.
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+2
-3
Onside (Чернігів)
01.07.2021 в 10:40
Для 27-річного гравця що не грав в чемпіонатах посильніше це не мало. Мілан наприклад собі в Франції саме за 15 млн. нового воротаря брав. Не факт що хтось буде готовий і таку цифру дати. Тим паче що на фоні корони клуби почали обережніше витрачати. Та й дійсно потужний сезон в нього тільки цей. Підозрюю потенційні покупці будуть не більше 10 пропонувати, а може й менше
+1
-2


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